Luca Onestini inviato a C’è tempo per/ “Una nuova veste prima di..”

Guardate un po’ chi spunta su Rai1 quasi all’ora di pranzo? Luca Onestini. L’ex tronista, gieffino e speaker radiofonico ha annunciato sui social che presto sarebbe arrivata una novità e, a quanto pare, era proprio quella che lo vede nei panni di inviato in C’è tempo per. Con una serie di video sui social ha annunciato e chiesto ai suoi fan di sintonizzarsi su Rai1 per una sorpresa e subito dopo ha mostrato la telecamera di Rai1 a terra vicino a lui ad indicare che qualcosa stava per accadere e alla fine non era lui l’oggetto dell’intervista mandata in onda bensì un collegamento che lo ha visto nei panni dell’inviato. A quanto pare è questo quello che lo sta tenendo lontano dalla sua facoltà e dallo studio e come biasimarlo visto che potrebbe essere l’occasione giusta per sbarcare in Rai e dare inizio ad una lunga carriera da inviato e poi da conduttore in studio.

LUCA ONESTINI INVIATO PER C’E’ TEMPO PER PRIMA DI TORNARE IN RADIO?

Forse stiamo correndo troppo ma i fan si sono subito congratulati con lui per il suo nuovo ruolo di inviato sperando di vederlo ancora mentre lui nelle sue storie su Instagram annuncia che presto potrebbe tornare in radio al fianco dell’amico Raffaello Tonon anche se non sa bene ancora su quale radio e con quale programma. In attesa di risentirlo in radio, chi lo segue dall’epoca di Uomini e donne, o del GF, adesso avrà un’occasione in più per vederlo e non solo accontentandosi dei video sui social.



