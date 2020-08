Luca Onestini “Ivana Mrazova ha tramato alle mie spalle…”/ Ma è vittima delle Iene

Luca Onestini vittima delle Iene. Nella nuova stagione del programma di Italia 1, tra le vittime illustri degli scherzi delle Iene, sempre più amati dal pubblico, ci sarà anche Luca Onestini che, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha anticipato quello che i fans vedranno tra qualche mese. L’ex tronista ed ex gieffino ha così svelato di essere caduto nella trappola degli inviati delle Iene che hanno potuto contare sulla complicità della fidanzata Ivana Mrazova e degli amici durante una tranquilla giornata in vacanza. Per staccare la spina dalla routinè quotidiana, Onestini si è cncesso qualche giorno di relax con gli amici e la compagna che, tuttavia, hanno deciso di rendere indimenticabile l’estate all’ex tronista regalandogli una giornata davvero terribile come fa sapere Luca.

LUCA ONESTINI E LO SCHERZO DELLE IENE: “GIORNATA STRAVOLTA”

Dopo aver organizzato insieme alle Iene uno scherzo ai danna della fidanzata Ivana Mrazova facendo credere a quest’ultima di aver avuto “un incontro ravvicinato” con la sua personal trainer, Luca Onestini è passato dalla parte delle vittime. Stavolta, infatti, è stata Ivana Mrazova ad organizzare uno scherzo contro di lui insieme agli amici e alla redazione delle Iene. “Era partito tutto perfettamente. Una bella giornata di sport, il Sole alto e un’ottima compagnia.. Peccato solo non avessi fatto i conti con la redazione delle Iene che ovviamente mi ha stravolta la giornata. Presto su Italia 1 vedrete cosa mi hanno combinato questi disgraziati. Ah avevo detto ottima compagnia visto quello che avete tramato alle mie spalle, forse sono stato troppo generoso vero Ivana?”, scrive su Instagram.







© RIPRODUZIONE RISERVATA