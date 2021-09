Luca Onestini, la nuova fidanzata è Caterina?/ Dopo Ivana Mrazova, l’ex tronista…

Nuovo amore per Luca Onestini? L’ex tronista di Uomini e Donne è tornato single dopo la bella storia con Ivana Mrazova durata quattro anni. La coppia si era conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip, ma l’amore era scoppiato dopo la fine del reality. Un sentimento cresciuto nel tempo quello che ha unito Luca Onestini e Ivana Mrazova che, poche settimane fa hanno annunciato la fine della relazione. Una notizia che i fans speravano di non ricevere mai avendo seguito sempre con molto affetto le vicende dei due. Tuttavia, la storia tra i due non ha avuto il lieto fine che tutti si aspettavano ed oggi entrambi sono tornati ufficialmente single.

L’ex tronista si sta dedicando al lavoro e agli amici anche se, secondo quanto fa sapere il settimanale Chi, nel suo cuore, potrebbe esserci un’altra ragazza. Chi sarà?

Luca Onestini, nuovo amore dopo Ivanra Mrazova?

Il settimanale Chi, nella rubrica Chicche di gossip del numero in edicola dal 1° settembre, parla di Luca Onestini e della sua, presunta, nuova frequentazione. Stando a quello che si lette sul magazine diretto da Alfonso Signorini, l’ex tronista starebbe frequentando una ragazza il cui nome sarebbe Caterina.

Secondo il settimanale Chi, Luca Onestini avrebbe deciso di vivere la nuova e presunta storia d’amore con discrezione, evitando di pubblicare foto sui social per evitare le critiche dei fans che amavano la coppia con Ivana Mrazova. Onestini confermerà il gossip o resterà in silenzio?

