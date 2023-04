Luca Onestini “La vittoria di Nikita? Non tifavo per lei”/ Il pubblico ha deciso…”

Luca Onestini commenta la vittoria di Nikita al GF Vip 7

Lunedì 3 aprile dopo 197 giorni si è conclusa la settima edizione del Grande Fratello Vip, vinta da Nikita Pelizon. Intervistato da Casa Chi, anche Luca Onestini si è espresso sulla vittoria della modella triestina. Tra i due inizialmente era un nato bel rapporto, tanto che Nikita veva espresso un certo interesse per l’ex tronista, ma a causa di diverse incomprensioni i due hanno smesso di parlarsi per intere settimane. Solo negli ultimi giorni di convivenza dentro la casa hanno riallacciato i rapporti.

“Non facevo il tifo per Nikita, ma ha vinto. Quindi congratulazioni”, ha detto Onestini a Casa Chi. E ha aggiunto: “Chi avrei fatto vincere dei sette finalisti? Penso che avrebbe meritato Oriana, Edoardo, ma per motivi diversi anche Micol e Giaele. Oriana quel pizzico in più perché siamo stati insieme dal primo giorno. Quindi speravo vincesse lei per questo”.

Luca Onestini: “Il pubblico ha deciso di…”

Luca Onestini ha poi spiegato perché negli ultimi giorni si era riavvicinato a Nikita Pelizon: “Io avevo visto che aveva perso i suoi amici vicini e non volevo vivesse in isolamento”. Nonostante tutto, l’ex tronista di Uomini e Donne non ha nascosto qualche perplessità sulla vittoria della modella triestina: “A me è sembrato particolare che sia stata creduta la parte che ha fatto, ma va bene cosi. Il pubblico ha deciso di premiare questo atteggiamento, avete già un copione per la prossima edizione”. Secondo Onestini, quindi, Nikita avrebbe “recitato una parte” che però ha convinto il pubblico, che come si dice è “sovrano”. E ha aggiunto: “Io non credo tanto a queste cose qua, però non c’è odio. Io faccio i complimenti a lei, che si goda la vita”.

