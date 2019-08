Luca Onestini “lasciato” da Ivana Mrazova/ La romantica dedica e la foto “rubata”

Luca Onestini e Ivana Mrazova continuano la loro splendida storia d’amore tra sorrisi, amore e dediche. Proprio l’ex tronista di Uomini e Donne in questi giorni ha commosso tutti: “Un bacio che mi porterò dietro per due settimane, come l’ultimo respiro profondo prima di una lunga immersione… #MissYou”. Queste le sue parole condividendo uno scatto che lo ritrae mentre bacia con passione la sua fidanzata conosciuta durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip. I due si sono dovuti forzatamente separare perché la modella è dovuta andare nella Repubblica Ceca a trovare la famiglia. Ed infatti, se lei convive a Milano con la sua dolce metà, i suoi cari sono rimasti in Europa Centrale, lontani dal suo affetto quotidiano. Proprio per questo motivo, Ivana non perde l’occasione per poterli abbracciare tutte le volte che è possibile. Questo comporta anche l’allontanamento da Luca, creando in loro due una fortissima nostalgia.

Luca Onestini, la nuova commovente dedica per Ivana Mrazova

Proprio per colpa della nostalgia “canaglia”, Luca Onestini ha condiviso un nuovo scatto su Instagram con la seconda dedica per la sua Ivana Mrazova, ribadendo di sentirne la mancanza e riportando una loro conversazione durante un tramonto ed una fotografia “rubata”. ““Posso farti una foto?”, “No!”. “Dai perché?”. “Perché c’è un tramonto da godersi e…”, “Fatta! Visto? Ora puoi goderti il tuo tramonto”. Oggi ho trovato questa immagine che lì per lì non avevo nemmeno guardato e si è riacceso il ricordo, le emozioni… Per voi qui ci sono io seduto, che sto per bermi il mio spritz… per me invece siamo noi due davanti ad un tramonto bellissimo, divertiti tra una chiacchiera e l’altra… Non si tratta più di una semplice foto ma di un “bottoncino emotivo””. Tanti i commenti per l’ex tronista di Uomini e Donne, tutte pazze per le sue parole al miele nei confronti della sua bella. “E va be questo ragazzo ha il potere di farmi ancora emozionare e commuovere in un periodo questo non molto sereno. Grazie Luca adoro te e Ivana e vi auguro infiniti tramonti insieme”, scrivono i fan.





