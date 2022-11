Luca Onestini, l’ingresso mancato al GF vip 6? / C’entra Soleil Sorge: il motivo

Grande Fratello vip 2022, Luca Onestini é tra le sei new-entries dopo il mancato ingresso al GFvip 6

Il Grande Fratello vip 2022 in corso, all’alba della sua quattordicesima puntata in prima serata su Canale 5, é pronto ad inaugurare le new-entries nella Casa, tra cui Luca Onestini. L’ex tronista storico di Uomini e donne 2016-2017, che al termine del trono sceglieva Soleil Sorge, con cui lui rompeva i rapporti da concorrente al Grande Fratello vip 2017 in seguito ad un avvistamento di lei con l’altro ex tronista Marco Cartasegna, sarebbe dovuto accedere nel ruolo di concorrente al Grande Fratello vip 2021. Ma come mai l’ingresso tanto chiacchierato non si é mai più verificato, se non per essere preannunciato quest’anno, un anno dopo?

Stando all’indiscrezione ripresa dal portale web Blogtivvu, Luca Onestini avrebbe evitato il confronto nella Casa con l’ex storica Soleil Sorge, che a differenza di lui si é invece confermata nel gioco dei vipponi dello scorso anno. Luca, quindi, per galanteria avrebbe concesso la precedenza a Soleil disertando la chance di prendere parte al Grande Fratello vip 6, salvo poi confermare il suo secondo ingaggio al gioco della Casa quest’anno. Tuttavia, anche quest’anno Luca Onestini rischierebbe di ritrovarsi a stretto contatto con l’ex Soleil Sorge.

Luca Onestini verso il confronto TV con Soleil Sorge?

Questo dal momento che mentre lui é atteso come new entry nella Casa, lei é timoniera del web format parallelo del reality, il GFvip party, che lei conduce in tandem con l’altro ex Grande Fratello vip, Pierpaolo Pretelli.

Cosa potrebbe accadere ora, che i due ex non sono più lontani? Che Soleil Sorge e Luca Onestini possano a breve ritrovarsi per un confronto di chiarimento, in definitiva, dopo la loro rottura? Nel frattempo, i rapporti tra i due si direbbero burrascosi, anche perché via social i due non si seguono, su Instagram. Un dettaglio che farebbe da testimonianza della conflittualità tra i due ex fidanzati.

