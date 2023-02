Luca Onestini minaccia Ivana Mrazova?/ “Chiamo l’avvocato se hai detto bugie…”

Luca Onestini e Ivana Mrazova, lite nella notte al Grande Fratello Vip

Nel corso della 34esima puntata del Grande Fratello Vip 2022, Ivana Mrazova ha svelato i motivi della fine della storia d’amore con Luca Onestini. La modella ha raccontato ad Alfonso Signorini dettagli inediti sull’ultimo periodo trascorso accanto a Onestini che, rimasto in salotto, non ha ascoltato neanche una parola di ciò che ha detto Ivana. Al termine della puntata, però, la Mrazova ha deciso di raccontare all’ex fidanzato ciò che ha raccontato al conduttore e ai telespettatori del reality show di canale 5.

“Ci siamo lasciati da un anno e mezzo, non lo vedevo da otto mesi. Quando ho lasciato Luca è stato un periodo molto difficile per me, mio padre era venuto a mancare, mia nonna si era ammalata. Era il periodo di Covid e io non potevo muovermi dalla Repubblica Ceca. Luca all’inizio mi è stato molto vicino, ma dopo sono subentrate delle litigate inutili, mentre io avevo bisogno di un supporto psicologico. Lui non mi ha mai raggiunto ma non poteva a causa del Covid e delle restrizioni. Mi sono fatta il lutto del mio papà da sola”, le parole di Ivana.

La reazione di Luca Onestini

La scorsa notte, mentre erano soli nel cortiletto della casa del Grande Fratello Vip 2022, Ivana Mrazova ha raccontato tutto a Luca Onestini il quale ha avuto una reazione durissima nei confronti dell’ex fidanzata. Tra i due i toni sono diventati piuttosto accesi e Luca non ha nascosto il proprio disappunto nei confronti dell’ex fidanzata.

“Se hai detto delle cavolate ti prenderai le responsabilità, io ora vado nel confessionale e chiedo di poter vedere i video dove parli di me. Le bugie non mi piacciono, mi hai lasciato te. Io smuovo mari e monti, chiamo l’avvocato se hai detto delle bugie eh, faccio pubblicare tutte le chat senza problemi”, ha sbottato Onestini mentre Ivana è rimasta sulla propria posizione.

