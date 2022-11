Luca Onestini, Nikita Pelizon ancora innamorata/ “Mi manca, abbiamo tanti abbracci da recuperare”

Luca Onestini e Nikita Pelizon: è amore al Grande Fratello Vip 2022?

Luca Onestini è momentaneamente in isolamento al Grande Fratello Vip 2022 causa Covid, ma nella casa Nikita Pelizon sente la sua mancanza. Tra i due è scattata una sintonia con l’ex concorrente di Pechino Express che ha confessato di essere rimasta colpita sin dal primo momento dall’ingresso dell’ex fidanzato di Soleil Sorge. In giardino, presa a chiacchierare con Alberto De Pisis, la influencer ha rivelato: “mi ripetevo che mi stava antipatico di continuo”. La Pelizon, infatti, è entrata nella casa con il cuore in parte impegnato visto che stava conoscendo un uomo al di fuori della casa, ma l’incontro con Luca ha sparigliato le carte sul tavolo.

“L’altro giorno quando Luca è uscito sono andata a spruzzarmi il suo profumo e mi ha fatto strano” – ha detto Nikita che durante l’ultima diretta non ha nascosto di sentire la mancanza dell’ex tronista di Uomini e Donne. “Mi manca, abbiamo tanti abbracci della buonanotte da recuperare” – ha detto Nikita su Luca Onestini.

Intanto fuori dalla casa si è tornati a parlare della storia d’amore tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. A farlo è stato Simone Riva, agente di Ivana, nonché ex di Onestini che ha rivelato: “lei e Luca non si sono mai lasciati “realmente” e guardandosi in faccia. Fino alla scorsa estate si sentivano regolarmente e credo che il loro amore non fosse finito. Per questo Ivana non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione pubblica su Luca e non lo farà nemmeno adesso.

Tra i due c’è ancora dell’affetto”. Affermazioni molto forti quelle rilasciate dall’agente che farebbero presagire come se tra Luca e Ivana c’è ancora qualcosa in sospeso o almeno da chiarire. Chissà che le dichiarazioni dell’agente non diventino argomento di discussione e confronto all’interno della casa più spiata d’Italia.

