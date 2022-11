Luca Onestini: “Nikita? Voglio rivederla, stare con lei”/ Lei: “Vediamo quanto torna”

Luca Onestini: “Nikita? Ho pensato a lei e…”

Prosegue la divisione forzata tra Nikita e Luca Onestini vista la positività al Covid-19 di quest’ultimo. In settimana, Nikita ha pensato molto al modello: “Non era previsto che entrasse nella casa una persona che mi piacesse. Ho paura che mi possa interessare di più e di avere una relazione qui dentro. Ci penso e quando ci penso sono felice. Sono arrivata al limite perché mi sono detta ‘Perché sto avendo un interesse nei suoi confronti?’. Mi sento un po’ destabilizzata”. A George, ha detto: “Voglio sapere come starò quando tornerà Luca. Se è ‘tilt’, è un casino. Se è ‘no emotion’ è meglio”.

“Cosa hai capito del tuo rapporto con Nikita?” ha chiesto Alfonso Signorini in puntata a Luca. Lui ha risposto: “È una persona estremamente riflessiva e questo mi piace. Ma a volte ne farsi troppi pensieri si rischia di perdersi. A volte vale la pena viversi le cose e vedere come va. Ho voglia di rivederla, passare del tempo con lei e poi vediamo cosa succede. A lei direi di lasciarsi andare e vivere le proprie emozioni”.

Luca Onestini e Nikita: “Voglia di rivedersi”

Alfonso Signorini ha poi deciso di far parlare direttamente Nikita e Luca Onestini. “Mi hai pensato un pochino tu?” ha chiesto Luca Onestini a Nikita, in collegamento. Lei ha risposto: “Ho un regalo per te. Ero convinta che tu tornassi stasera e volevo darti un braccialetto. L’altro regalo non te lo dico, devi tornare”. Luca ha replicato: “Ho pensato. Siamo stati molto bene e non vedo l’ora di tornare in quella Casa“. Lei però sembra cauta: “Vediamo quando torna“. E lui ha risposto ancora: “Beh, essere felici di rivedersi non vuol dire niente. Lei non si sbottona”.

