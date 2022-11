Luca Onestini nuova fidanzata al GF Vip?/ Da Soleil Sorge a Ivana Mrazova e Cristina Porta: le sue ex

Luca Onestini sta per tornare nella casa del Grande Fratello Vip come confermato dallo stesso Signorini durante il daytime di oggi.

Soleil Sorge, la scelta di Luca Onestini a Uomini e Donne

Luca Onestini si è fatto conoscere partecipando a Temptation Island e poi a Uomini e Donne, prima come corteggiare di Clarissa Marchese poi come tronista. Onestini, al termine del suo percorso, aveva scelto Soleil Sorge, ma la loro relazione è durata solo cinque mesi.

La rottura tra i due ha avuto molto eco mediatico, perché Luca si trovava dentro la casa del Grande Fratello Vip 2 e Soleil gli mandò una lettera in cui lo lasciava perché invaghita di Marco Cartasegna, compagno di trono proprio di Luca Onestini. “Ero convinto di avere una colonna portante fuori che ora non c’è più. Non mi aspetterei una cosa così manco dal tuo peggior nemico, figuriamoci da una persona con la quale hai dormito, che ami, con cui hai condiviso tutto per 4 mesi. Siamo sempre stati insieme”, aveva commentato Onestini.

Luca Onestini e Ivana Mrazova: quattro anni insieme

Dentro la casa del Grande Fratello Vip 2, però, Luca Onestini ha ritrovato l’amore con la modella Ivana Mrazova. Durante il reality show tra loro era nata una grande complicità, ma solo una volta terminato il GF Vip avevano deciso di darsi davvero un’opportunità.

Ma nel 2021, dopo quattro anni insieme, Ivana e Luca si sono lasciati: “È stata una storia d’amore stupenda. Mi porterò dentro i momenti più belli e li ricorderò sempre con un sorriso. Però semplicemente le cose prima cambiano e poi finiscono. Ci abbiamo provato e riprovato. Ci siamo aspettati, supportati, ma siamo arrivati insieme a capire che le nostre strade purtroppo devono dividersi. La stima rimane, il bene anche”, aveva scritto l’ex tronista di Uomini e Donne su Instagram annunciando la fine della sua relazione con la modella ceca.

Cristina Porta e Luca Onestini: l’amore nato a Secret Story

Dopo la fine della sua relazione con Ivana Mrazova, Luca Onestini ha iniziato una relazione con Cristina Porta, giornalista di Telecinco. I due si sono conosciuti nel 2021 durante il reality spagnolo “Secret Story”, vinto da Onestini (seconda classificata la giornalista spagnola). I due si sono innamorati durante il programma, proprio come era già accaduto nel 2017 con Ivana Mrazova al Grande Fratello Vip 2. “Ha aggiustato il mio cuore, ora credo di nuovo nell’amore”, ha detto Onestini subito dopo la vittoria del reality.

Ma la loro relazione è durata pochi mesi e a marzo 2022, l’ex tronista ha annunciato su Instagram la fine della loro relazione: “Sono in hotel da ieri non per mia decisione… Devo sopportare di non ricevere nemmeno una risposta sul mio cellulare. Non ha tempo per rispondermi ma per scrivere un tweet dicendo che si sente sola. Tutto questo mi fa molto male e non me lo merito. Basta bugie. Ieri abbiamo parlato e abbiamo deciso che non può continuare così. Ognuno vada per la sua strada separatamente”.

Tra le tante concorrenti del Grande Fratello Vip 2022 che rientrano nei gusti di Luca Onestini ci sono sicuramente Antonella Fiordelisi e Nikita. Con la bella Antonella siamo sicuri si possano innescare delle dinamiche, infatti potrebbe essere usato per far ingelosire Edoardo Donnamaria visto l’ingresso della sua ex Micol Incorvaia. Ma attenzione a non dimenticarsi della nuova concorrente Oriana Marzioli

