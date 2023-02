Luca Onestini, perché vuole querelare Ivana Mrazova?/ Retroscena sulla rottura: “Ti faccio un cul* così”

Perché Ivana Mrazova e Luca Onestini hanno litigato al GF Vip? Minacce di querela e non solo

Tra gli argomenti della nuova puntata del Grande Fratello Vip 7, Alfonso Signorini tirerà fuori anche l’accesa lite nata tra Luca Onestini e Ivana Marazova nata subito dopo la diretta di giovedì scorso. Proprio durante la puntata Signorini ha avuto un colloquio privato con Ivana durante la quale quest’ultima ha parlato di un momento difficile della sua vita affrontato però senza il supporto di Luca. “Non sapevo come gestire il dolore, lui mi è stato vicino all’inizio, poi sono subentrati litigi inutili, io avevo bisogno di supporto psicologico”, le parole di Ivana in diretta.

Chi è Gianmarco Onestini, fratello di Luca Onestini/ Ex fidanzata e tradimenti...

La questione è stata però oggetto di una chiacchierata con Luca che è degenerata in una lite. Onestini si è infuriato per la posizione della sua ex fidanzata, al punto da dirle: “Se hai detto bugie in puntata ti faccio un cu*o così”.

Ivana Mrazova e Luca Onestini, dalla lite al GF Vip alla riappacificazione

Parole pesanti quelle di Luca Onestini che alla sua ex Ivana Mrazova ha poi detto: “Non provare a rigirare Ivana, tu non hai capito. A me una cosa non la devi fare, io posso pubblicare tutto. – e ancora – Non ti conviene, muovo gli avvocati. Poi dopo piangi. Io le bugie non le accetto. Adesso vado a chiedere se mi fanno vedere parola per parola, prega che non hai detto ca**ate perché ti faccio un cu*o così.”

Raffaello Tonon, com'è nata l'amicizia con Luca Onestini?/ Il ruolo di Soleil Sorge..

La lite ha creato una nuova freddezza tra Luca e Ivana che solo in questi giorni si sono riavvicinati e riappacificati. Qualcosa di irrisolto nella coppia però permane, motivo per il quale Signorini questa sera metterà i due faccia a faccia per un confronto.

LEGGI ANCHE:

Raffaello Tonon ritrova Luca Onestini, sorpresa in arrivo al GF Vip?/ L'indiscrezione

© RIPRODUZIONE RISERVATA