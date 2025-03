Il curriculum di Luca Onestini si arricchisce con la partecipazione a un nuovo reality, questa volta in Messico. Attualmente sta partecipando a La Casa de Los Famosos, una versione del Grande Fratello Vip ma ambientata in un contesto ben più competitivo. In palio, infatti, ci sono 200.000 dollari per il vincitore e il bolognese ha già chiarito, essendo un grande esperto di reality, di sapere come conquistare la vittoria.

Anche in questa esperienza non poteva mancare una storia d’amore: la compagna Aleska Genesis Castellanos è stata arrestata, poi rilasciata, per furto dopo la sua eliminazione. Nelle ultime ore, il concorrente è stato messo a dura prova: la lite con uno youtuber che gli ha sputato in faccia.

Onestini e Grupero: lite degenerata e minacce a La Casa de Los Famosos

Stanno facendo il giro del web le immagini di uno scontro al veleno tra Onestini e Rey Grupero. La tensione sarebbe salita quando durante la cerimonia dei posizionamenti, in cui i personaggi non nominati si schierano davanti a un candidato all’eliminazione. È in questo momento che l’ex fidanzato di Ivana Mrazova e lo youtuber avrebbero perso le staffe e Luis Alberto Ordaz Balderas lo avrebbe minacciato: “Non rivolgermi più la parola se non vuoi che ti sputi in faccia”. Dopodiché, l’ex concorrente del GF Vip ha fatto un movimento, allontanandosi e lamentandosi perché l’uomo gli aveva sputato addosso davvero. Adesso sono in molti a chiedere la squalifica e a difendere Luca anche se non sembra molto amato dal pubblico.

Gianmarco Onestini difende Luca dopo le minacce e gli insulti in tv

Attraverso i social, Gianmarco Onestini ha rotto il silenzio e ha difeso Luca a spada tratta. Il giovane ha definito “atti di violenza inaccettabili” i commenti e le azioni che Rey, ma anche altri concorrenti del reality, hanno avuto nei confronti del fratello, appellandosi all’intervento di misure disciplinari decisamente severe. Poi ha concluso con un commento commuovente: “Nessuno ti toglie il sorriso. Io sono con te e noi siamo tutti con te. Ti amo con tutta la mia anima”.