Luca Onestini ‘sfrutta’ l’alluvione in Emilia Romagna per fare pubblicità/ Web indignato!

Luca Onestini finisce al centro di una polemica online: c’entra l’emergenza maltempo!

Può dirsi uno dei concorrenti più discussi del Grande Fratello vip 7, Luca Onestini, in particolar modo in queste ore che lo vedono sommerso di critiche per un adv in circolo, nel web. La polemica che ora si solleva sul conto dell’ex tronista storico di Uomini e donne e due volte concorrente gieffino al gioco del Grande fratello vip nasce per effetto di un post che Onestini condivide sui social network. Si tratta di un ADV, ovvero un messaggio pubblicitario/sponsorizzazione.

Un video promozionale per un noto sito di aste che opera online, occasione social dove Luca Onestini non risparmia dei riferimenti all’emergenza relativa al maltempo che coinvolge l’Italia da giorni, ma in particolare la sua regione d’appartenenza: l’Emilia Romagna.

Il messaggio pubblicitario che indigna il web

“Questo tempo continua a farci penare. Però l’importante è trovare un senso anche alle cose che troppo senso non hanno. Cercare di rendere produttivo ogni secondo. Quindi se le strade sono chiude e uscire di casa non è possibile… ne approfitto e gioco un po’ su Bidoo“, é il messaggio pubblicitario che ora indigna il popolo del web, tanto da provocare la polemica online che vede l’ex gieffino sommerso dalle critiche.

L’Emilia Romagna continua da giorni ad essere travolta dal maltempo, che ha ad oggi fatto 14 vittime. Una calamità naturale che ha provocato disagi e conseguenze anche gravi alla popolazione della regione italiana coinvolta. Il caso non solo riapre via social il thread sul cambiamento climatico, ma vede anche gli internauti dividersi tra i messaggi critici più disparati rilasciati sul conto di Luca Onestini.

“Mettere una roba del genere insieme ad una tragedia di dimensioni incalcolabili”, tuona un utente attivo via Twitter. Tra gli utenti comuni via social, inoltre, c’é chi sentenzia attaccando sempre aspramente l’ex Grande Fratello vip: “Ma come fanno a essere così tanto scemi?” oppure “Per questi personaggio l’oblio è l’unica scelta“.

Mettere una roba del genere insieme ad una tragedia di dimensioni incalcolabili. RIP amico mio. E mo’ si punta su Bidoo. pic.twitter.com/nakamXPGMO — Fran Altomare (@FranAltomare) May 18, 2023













