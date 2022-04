Luca Onestini, sorpresa al fratello Gianmarco/ Soleil Sorge ‘rovina’ tutto?

C’è anche Luca Onestini tra i protagonisti de La Pupa e il Secchione Show 2022. Il fratello di Gianmarco, questa sera martedì 19 aprile, sarà ospite in studio per una sorpresa. Una sorpresa che arriva al momento giusto per Gianmarco, che con Luca ha sempre avuto un rapporto speciale e con cui ha condiviso un pezzo di strada importante. Spesso al centro delle polemiche, Gianmarco riceverà manforte dal fratello per proseguire la sua avventura a La Pupa e il Secchione Show.

Di reality se ne intendono entrambi, dato che hanno preso parte a diversi programmi televisivi nel corso degli ultimi anni. L’arrivo di Luca Onestini sarà anche l’occasione per Barbara D’Urso di indagare a fondo sulla vita privata dell’ex gieffino, sempre al centro dei pensieri per gli appassionati di gossip.

Ma andiamo brevemente a riassumere quello che è stato il percorso di Luca Onestini nel mondo dello spettacolo. Dopo aver abbandonato la carriera da calciatore, il ragazzo si iscrive a Odontoiatria, partecipa poi a Uomini e Donne e al Grande Fratello VIP conquistandosi un posto di tutto rispetto nel panorama televisivo italiano.

Dentro la casa ha vissuto i momenti più difficili, scoprendo il tradimento di Soleil Sorge proprio grazie al fratello, che entrò nella casa per metterlo al corrente della situazione. Da allora di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia ma è chiaro che ci sia grande curiosità di vedere cosa accadrà in studio, quando Luca Onestini farà il suo ingresso per la sorpresa al fratello e troverà, tra le altre, proprio Soleil Sorge.

