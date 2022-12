Luca Onestini, stoccata a Daniele Dal Moro/ “Wilma prova qualcosa e l’hai baciata!”

Daniele Dal Moro tra Nikita e Luca Onestini

Nella discussione tra Luca Onestini e Nikita, che si stanno conoscendo a rilento vista l’indecisione del concorrente, è entrato anche Daniele Dal Moro. L’ex Uomini e Donne ha espresso qualche dubbio sulla conoscenza dei due compagni: a suo dire, se non è scattato niente in Luca in un mese e mezzo, è difficile che scatti dopo.

Daniele ha dichiarato: “Io e Nikita ci troviamo bene a parlare e più volte mi ha espresso i suoi dubbi. L’ho vista stare male, mi è dispiaciuto e quello che ho detto a Luca è che sappiamo entrambi è che il sentimento da parte di Nikita verso Luca è diverso. Se quella cosa non scatta dopo un mese o un mese e mezzo, è difficile”.

Luca Onestini non le manda a dire a Daniele Dal Moro

Luca Onestini ha risposto con una stoccata al compagno: “Tu allora sapevi che Wilma provava qualcosa in più per te e te la sei anche baciata!”. Parole che non sono passate inosservate e che sicuramente avranno un seguito all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

Daniele, al momento, non è sembrato però particolarmente toccato dalle parole di Onestini, anzi, ha proseguito portando avanti il suo pensiero nei confronti del compagno nella Casa: “Stai sbagliando, sai che lei prova qualcosa in più per te e tu le tieni una porta aperta per il futuro“.

