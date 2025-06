Il Mestierante ha colpito ancora, Luca Onestini torna a colpire in un altro reality. Il due volte partecipante al Grande Fratello italiano ha partecipato nelle ultime settimane alla versione vip del Grande Fratello americano, riuscendo a piazzarsi sul podio (più precisamente al secondo posto) e ottenendo una cifra da capogiro. Per Luca Onestini è dunque tempo di andare alla cassa e riscuotere il ricco montepremi: “Grazie per averlo reso possibile! “, ha scritto poi su Instagram condividendo il momento della sua vittoria. E poi il modello ha aggiunto:

“Non ci sono parole abbastanza per esprimere quello che sento. Grazie per ogni voto, ogni messaggio, ogni sballo, ogni discussione in rete, ogni lacrima condivisa e ogni sorriso complice. Questo trionfo non è solo mio, è di tutti noi” le parole di Luca Onestini sul successo riscosso che gli è valso un montepremi da circa cento mila dollari, ovvero l’equivalente di 93mila euro all’incirca.

Luca Onestini al Grande Fratello Vip americano: la rissa e le tensioni

Luca Onestini nei mesi scorsi era finito nel mirino aveva avuto una violenta discussione con tre concorrenti del Grande Fratello americano, una disavventura finita nel peggiore dei modi. Il modello romagnolo si è scontrato con del Toro, Rey Grupero e Carlos Cruz detto Caramelo (il vincitore). Come si era visto in alcuni video spuntati sui social, uno di loro gli si era avvicinato e gli aveva sputato in faccia, un gesto ignobile che aveva fatto il giro dei social.

“Sono violenti e aggressivi, minacciano di picchiarmi. Qui ci sono persone violente, aggressive, xenofobe, perché mi hanno insultato perché sono italiano. Mi hanno offeso perché vengo dall’Italia”, si era sfogato Onestini. E aveva continuato raccontando gli episodi subiti: “Sono passati alla violenza, hanno minacciato di picchiarmi, mi hanno sputato in faccia, mi hanno tirato del cibo in faccia. Io credo che questo non rappresenti il pubblico latino, non sono così” lo scontro andato in scena tra Luca Onestini e i concorrenti.

