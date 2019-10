Luca Onestini: “torno presto nonna”/ La foto commuove i fan: Ivana Mrazova…

Luca Onestini commuove i fan con una tenera foto in cui stringe la mano della nonna. L’ex gieffino ha trascorso il weekend con la sua famiglia come aveva spiegato sui social annunciando insieme alla fidanzata Ivana Mrazova il periodo che avrebbe trascorso lontano da lei per impegni professionali e familiari. Impegnatissimo in radio e sempre presente nella vita del fratello Gianmarco che sta sostenendo durante la sua avventura nell’edizione spagnola del Grande Fratello, Luca ha trovato il tempo per trascorrere del tempo con la propria famiglia. Vivendo a Milano, Onestini non riesce a stare in famiglia come vorrebbe. Ciò che fa più soffrire Luca è l’impossibilità di vivere più intensamente il rapporto con la nonna a cui, ogni volta, è difficile annunciare la sua partenza. Come ogni nipote, anche Onestini cerca di sfruttare il poco tempo che ha a disposizione per dimostrare tutto il suo amore all’adorata nonna e con una foto sembra esserci riuscito come dimostrano i numerosi messaggi che sta ricevendo, in primis quello della fidanzata Ivana.

LUCA ONESTINI E IL MESSAGGIO PER LA NONNA: “TORNO PRESTO”

La nonna di Luca Onestini non capirà mai il motivo che ha spinto il nipote a trasferirsi a Milano. Ogni volta che riesce a trascorrere un momento con Luca, infatti, la nonna chiede al nipote il motivo della sua partenza. Un momento difficile da vivere per l’ex gieffino che, oggi, ha voluto condividere il suo stato d’animo con i fan che lo seguono sui social. “Ogni volta che torno a casa, passo subito da te. Mi guardi, parliamo, sorridiamo. Poi mi sgridi. Mi sgridi perché vivo lontano.. ‘Ma cosa vai a fare fin laggiù?’. Io sto sempre zitto. C’è forse una risposta “accettabile” per giustificare ad una nonna la distanza del proprio nipote? Non penso. Ti ristringo la manina, mi sorridi, sono felice. Torno presto Nonna, te lo prometto”, scrive Onestini. Tantissimi i commenti che i fan hanno lasciato sotto la foto tra i quali spicca quello di Ivana Mrazova che, innamoratissima del suo Luca, ha lasciato un cuore rosso volendo vedere il fidanzato sempre sereno e felice.





