Luca Onestini vince Secret Story/ La dedica alla fidanzata Cristina Porta, “Ora credo di nuovo…”

Luca Onestini ha vinto il reality spagnolo “Secret Story”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è riuscito a battere in photofinish Cristina Porta e Jesus e Dani, i Gemeliers. Proprio con Cristina Porta Onestini aveva stretto molto i rapporti e dopo un’amicizia profonda quella tra loro è diventata una vera e propria relazione. Luca Onestini ha poi voluto dedicare la vittoria a Cristina. Il giovane ha infatti scritto sui social: “Ha aggiustato il mio cuore, ora credo di nuovo nell’amore”. Reduce dalla rottura dolorosa con Ivana Mrazova, che pure aveva conosciuto nel corso del Grande Fratello Vip e con la quale era nata una lunga relazione, Luca Onestini era arrivato a Secret Story da single. Non si può poi non ricordare la fine della sua precedente love story con Soleil Sorge avvenuta in diretta tv mentre lui era rinchiuso nella Casa, dopo che l’italoamericana è stata paparazzata in teneri atteggiamenti con il tronista Marco Cartasegna. Luca Onestini voluto dedicare la vittoria a sua nonna. L’ex Uomini e Donne, il programma che lo ha lanciato, è diventato un vero e proprio professionista dei reality, visto che mesi fa aveva preso parte anche a Supervivientes, la versione spagnola dell’Isola dei Famosi, insieme a suo fratello Gianmarco.

La mamma di Soleil Sorge Wendy Kay ha fatto delle rivelazioni scioccanti su Luca Onestini. In un’intervista al Settimanale Chi la donna è tornata a raccontare della vecchia fiamma della figlia Soleil Sorge e non ha speso belle parole. La donna ha rivelato: “Luca Onestini? Soleil non l’ha mai amato”. E per rincarare la dose ha poi confessato: “Era una sfida conquistarlo perché lei è competitiva. Onestini è stato il premio da vincere e, infatti, durata un mese”. La mamma della 27enne infatti, ha fatto notare che tra i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi, la relazione è durata solamente un mese. Mentre l’ex tronista si trovava nella casa del Grande Fratello Vip, Soleil lo aveva tradito con Cartasegna.

Prima di concludere il capitolo legato alla partecipazione a Uomini e Donne, Wendy Kay ha confidato che sua figlia nella vita è stata innamorata solamente di Marco Cartasegna e Jeremias Rodriguez.Soleil Sorge si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo grazie alla partecipazione a Uomini e donne: la ragazza ricopriva il ruolo di corteggiatrice e sul trono c’erano Luca Onestini e Marco Cartasegna. Nonostante la frequentazione caratterizzata da alti e bassi, Sorge aveva deciso di corteggiare il modello bolognese, fino a essere scelta.

