LUCA ONESTINI VS BARBARA D’URSO/ “Mancato invito a Gf? Lei sapeva, se avesse voluto…”

Luca Onestini affronta nuovamente il caso-caos Grande Fratello. Nel corso dell’ultima edizione del reality show, che ha visto protagonista anche suo fratello Gianmarco, Luca è stato trattato come ospite sgradito da qualcuno dello staff. Non si sa se la colpa della sua mancata presenza sia da imputare a Barbara D’Urso, la conduttrice, oppure agli autori; quel ch’è certo è che Onestini non ha vissuto proprio bene la lontananza dal fratello. “Io che ho fatto il Gf lo so: in quel momento, quando non vedi arrivare nessuno, pensi alle cose peggiori. Mio fratello, vista la mia assenza, avrà creduto che io disapprovassi il suo comportamento nella Casa, quando non era così”. Lo racconta Luca a Rivelo: “In quel momento, l’unica cosa che mi è venuta in mente di fare è stata comprare un megafono e andare con questo a Cinecittà”.

Luca Onestini parla di Barbara D’Urso

A distanza di mesi dalla fine del Gf, Luca Onestini non ha ancora capito perché non l’hanno voluto. Lui, comunque, qualche idea ce l’ha (almeno riguardo al colpevole): “Hai mai contattato Barbara D’Urso?”, chiede direttamente Lorella Boccia. Risposta: “Con lei abbiamo avuto un contatto tempo addietro, prima del Gf… Lei sapeva, se avesse voluto contattarmi l’avrebbe fatto…”. Al che, la conduttrice replica stupita: “Forse ho capito male io. Lei non ti ha voluto?”. “Non lo so. So che tra quel gruppo di autori e la conduttrice c’erano dei problemi. Se un giorno avrò i fatti li rivelerò. Fatto sta che non mi hanno fatto entrare”, conclude l’intervistato.

