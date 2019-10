Luca Onestini Vs Elenoire Casalegno/ “Per niente professionale. Che figura di m*rda!”

Scontro a distanza tra Luca Onestini ed Elenoire Casalegno e tutto per le voci riguardo la presunta partecipazione del modello e speaker radiofonico alla prossima edizione di Pechino Express. Da giorni, infatti, si parla della presenza dell’ex gieffino nel cast che parrebbe però lontana dal realizzarsi.Il perché lo avrebbe svelato proprio la Casalegno nel corso del suo show “Vite da copertina”. “Luca ha detto di ‘no’ a Pechino Express 8 perché non voleva stare lontano dai social network per un mese, per una questione di guadagni.” è stata infatti la motivazione data dalla Casalegno, parole che hanno però fatto storcere il naso a Onestini che ha così deciso di replicare. Il compagno di Ivana Mrazova non è riuscito a rimanere in silenzio questa volta e ha replicato attraverso i social.

Luca Onestini replica ad Eleonoire Casalegno: “Ha fatto una figura di merd*”

“Io non rispondo mai, non alimento polemiche, a meno che non vengano da persone che rispetto e alle quali mi degno di dare una risposta.” ha esordito Luca Onestini, come riporta IsaeChia. L’ex gieffino ha così continuato: “In questo caso non è così ma rispondo, perché quando uno si permette di andare in un mezzo di comunicazione, nello specifico in televisione, e dire delle tonterias pubblicamente è giusto che venga sput*anato.” Toni abbastanza arrabbiati quelli di Luca, che ancora prosegue: “Dovete sapere che in questo settore ci sono tante persone che non sono per niente professionali, ad esempio la signora in questione, – il riferimento è proprio ad Elenoire Casalegno – ma la prima regola quando si fa un lavoro attraverso un mezzo di comunicazione è quello di documentarsi. Lei si vede che non l’ha fatto per niente, ha detto solo delle tonterias e ha fatto solo una figura di mer*a!” La Casalegno replicherà a questa dichiarazione?

© RIPRODUZIONE RISERVATA