Luca Onestini Vs Guenda Goria/ “Attacca Balotelli ma non la mamma Maria Teresa che..”

Luca Onestini, che il Grande Fratello Vip lo ha vissuto in prima persona, ha deciso di dire la sua su di una vicenda che dopo giorni continua a far discutere. Parliamo dell’infelice battuta fatta da Mario Balotelli su Dayane Mello e sulla reazione che ha avuto Guenda Goria nei confronti di Enock. “Non so se avete seguito il Grande Fratello Vip, ecco una considerazione al volo. – ha allora esordito Onestini in alcune stories pubblicate su Instagram – Parliamo di Guenda, che ha fatto tutte queste pantomime sulla battuta infelice di Balotelli verso Dayane. Su questo siamo d’accordo tutti, è stata una battuta infelice e su questa non ci piove. La cosa che mi fa specie, però, è che questa ragazza che fa osservazioni sull’argomento è la stessa che ha la madre che fa le classifiche dei pacchi degli uomini.”

Luca Onestini attacca Guenda Goria: “Se si è contro il sessismo lo si è sempre”

Luca Onestini, le cui dichiarazioni hanno sollevato un nuovo polverone sul web, non si è fermato qui. Lo speaker radiofonico ha continuato nel suo attacco a Guenda Goria, dichiarando: “se si vuole fare quelli attenti agli attacchi sessisti, bisogna essere sempre attenti. Sia per gli attacchi contro le donne che per quelli contro gli uomini. Perché sennò è come essere contro il razzismo se vengono attaccate le persone di un colore e non si è contro il razzismo se vengono attaccate persone di un altro colore.” Il fidanzato di Ivana Mrazova ha così concluso: “La roba è assurda, sarebbe un paradosso. Se si è contro il razzismo lo si è sempre, così come per il sessismo”.



