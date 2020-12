Luca Onestini vs Malgioglio “Non ricorda Ivana?”/ “Quella che l’ha eliminato col 76%”

Piccola querelle nella casa della Grande Fratello Vip con protagonista il grande artista Cristiano Malgioglio. Tutta colpa di una esternazione dello stesso “Malgi”, che entrando nella casa più spiata d’Italia ha guardato una serie di foto appese alle pareti, con protagonisti vecchi concorrenti dello stesso reality di casa Mediaset. Parlando con alcuni suoi coinquilini, mentre si stava facendo fare un massaggio da Andrea Zelletta, ha puntato il dito nei confronti di uno scatto in cui vi erano gli ex concorrenti Luca Onestini e Ivana Mrazova, splendida modella ceca (i due si sono fidanzati subito dopo la fine del reality show). “Chi sono quelli?”, le parole di Malgioglio riferendosi appunto a Luca e Ivana, e Andrea ha replicato un po’ sorpreso, ricordando allo stesso artista che erano presenti nella sua stessa edizione, quella di due anni fa. Non è ben chiaro se quella del mitico paroliere sia stata una semplice provocazione, come spesso e volentieri lo stesso ha fatto, oppure, se realmente non ricordasse chi fossero i due in foto, magari non vedendoli bene.

LUCA ONESTINI VS MALGIOGLIO: LA REPLICA DELL’EX TRONISTA VIA INSTAGRAM

Fatto sta che, provocazione o solo domanda ingenua, Luca Onestini, sentendosi tirato in ballo, ha replicato in maniera stizzita al siparietto di Malgioglio. E così che nelle scorse ore, uscendo allo scoperto attraverso la propria pagina Instagram, ha ricordato a “Malgi” come lo stesso sia stato eliminato nella vecchia edizione del Grande Fratello Vip proprio da Ivana: “Malgioglio fa finta di non ricordarsi di Ivana? – sono le parole di Onestini attraverso una Instagram stories – ricordategli che è la persona che lo ha eliminato dal Gf con il 76%dei voti. Lei in finale, lui fuori”. In quell’occasione Ivana era stata scelta dai compagni come quarta finalista ma per conquistare la finale avrebbe dovuto sfidare un altro concorrente, scegliendo appunto Malgioglio.



