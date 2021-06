Luca Paganini, figlio Raffaele/ Il calciatore fidanzato con Federica Petronzi

Luca Paganini è il figlio del ballerino Raffaele Paganini e della moglie Debora Murina. Nato a Roma l’8 giugno 1993, Luca è un calciatore: “I miei genitori non mi hanno mai spinto a fare quello che volevano loro, anche mamma è ballerina. Non ho mai provato a ballare. Ho iniziato a giocare da bambino in giardino con mio fratello Alessandro”, ha raccontato qualche anno fa al Corriere dello Sport. A sei anni è entrato nelle giovanili della Roma sotto la guida di Bruno Conti. Successivamente ha dovuto interrompere la formazione per problemi fisici “perché sono cresciuto 20 centimetri in un anno”. Dopo nove mesi di stop forzato, nel 2002 ha ricominciato nelle giovanili del Frosinone. Nel 2010 è entrato a far parte della prima squadra del Frosinone. Il 23 agosto 2015 ha esordito in Serie A in Frosinone-Torino.

Nell’estate del 2020 Luca Paganini ha lasciato il Frosinone, dopo sette stagioni in cui ha collezionato 194 presenze e 29 gol: il 7 settembre ha firmato per il Lecce, in Serie B. Intervistato dal Corriere dello Sport, Luca Paganini ha raccontato come è stata crescere con due genitori ballerini: “Mi hanno trasmesso la disciplina. Quando tornavo dopo due ore di allenamento mi prendevano in giro: “Stanco? E noi che ci siamo allenati nove ore?” I miei genitori sono un vanto per me” e ha ammesso di invidiare i muscoli nelle gambe del padre. Infine ha svelato che il suo secondo nome è Rudolf, in omaggio a Nureyev grande amico di Raffaele. Dopo una relazione con Valeria Scimonello, oggi Luca Paganini è fidanzato con Federica Petronzio.

