Luca Palamara aggredito “Vada a fare in cu*o!”/ Video, Salvo Sottile “Vomitevole”

Luca Palamara aggredito verbalmente al ristorante. Lo testimonia un video che è diventato virale sui social e che è stato girato dalla stessa persona che lo ha attaccato duramente. Le immagini mostrano infatti il pm romano, indagato per corruzione, colto di sorpresa da un cittadino che si dichiara di destra e si presenta al tavolo con lo smartphone che registra un filmato. «Signor giudice, vorrei esprimere in maniera formale e corretto il dissenso per tutti gli italiani che non sono piddini, pulciosi e comunisti dìItalia per quello che avete fatto, glielo posso esprimere, io sono di destra e secondo me qua abbiamo fatto la frittata», dice l’uomo all’ex presidente dell’Anm. Quest’ultimo riesce a mantenere la calma, ma chiede all’uomo di non riprendere la scena. L’uomo però ignora la sua richiesta e lo aggredisce verbalmente: «Da parte di tutti noi, vada a fare in c**o», la chiosa finale contro Luca Palamara.

PALAMARA AGGREDITO VERBALMENTE, SALVO SOTTILE ALL’ATTACCO

Il video dell’aggressione verbale a Luca Palamara mentre era al ristorante è stato condiviso sui social anche da Salvo Sottile, che però ha colto l’occasione per contestare l’accaduto. «A tanti fenomeni bisognerebbe togliere la possibilità di postare video. Aggredire qualcuno così (anche se colpevole al terzo grado di giudizio) riprenderlo di nascosto e vomitargli addosso insulti, è vomitevole», ha scritto il noto conduttore televisivo, che poi ha aggiunto: «Il dramma è che il pirla che gira il video ci crede davvero». Il suo tweet ha scatenato un dibattito, come prevedibile, sui social. «Fenomeni… Ha fatto più danni un vaffancu*o a palamara o palamara agli italiani???», ha scritto ad esempio un utente. «Ma pensi di essere migliore di chi ha fatto il video? Se sei indignato, perché ne permetti la pubblicazione sulla tua pagina?», contesta un altro a Salvo Sottile. Un altro però commenta: «La gente si è pure stancata e lo capisco, ma vomitando insulti la situazione purtroppo non migliora».

