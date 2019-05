Luca Palamara, indagato ex presidente Anm/ Corruzione “patto per la Procura di Roma”

Terremoto tra le toghe italiane dopo che Repubblica e Corriere della Sera hanno scritto di Luca Palamara, l’ex Presidente dell’Anm (Associazione Nazionale Magistrati), indagato per corruzione a Perugia: la vicenda, spiegano i due quotidiani nazionali, sarebbe legata a Fabrizio Centofanti, l’ex capo delle relazioni di Francesco Bellavista Caltagirone con l’inchiesta che mira alle vicende del rinnovo della carica di Procuratore Capo di Roma al Csm, dopo l’addio recente di Giuseppe Pignatone per pensionamento. «Affidata al pm Gemma Milani e al Gico della guardia di Finanza l’indagine sulla segnalazione arrivata da Roma procede per corruzione, perché nell’amicizia tra Palamara e Centofanti c’è qualcosa, viaggi e regali diciamo ‘galanti’, che viene ritenuto vada molto al di là dell’opportuno», scrive Repubblica stamattina, dando il là ad un possibile “terremoto” tra i magistrati d’Italia con Palamara uno dei volti e figure più note del panorama giudiziario.

LUCA PALAMARA INDAGATO PER CORRUZIONE: I MOTIVI

Non solo, Centofanti – ricordiamo già arrestato per frode fiscale – sarebbe un vero e proprio “lobbista” secondo il CorSera: «La partita per la nomina del nuovo procuratore di Roma non si è chiusa con la votazione della commissione Incarichi direttivi del Consiglio superiore della magistratura, che giovedì scorso ha espresso una chiara indicazione per uno dei tre candidati in lizza: 4 preferenze per lui, e una ciascuna per gli altri due aspiranti. In attesa di questa delicata e importante decisione, la più rilevante che il Csm è chiamato a compiere, si stanno infatti moltiplicando trattative e notizie che potrebbero influire sul verdetto finale. Ad esempio la comunicazione all’organo di autogoverno dei giudici, da parte della Procura di Perugia, di un’indagine per l’ipotesi di corruzione a carico di Luca Palamara, ex presidente dell’Associazione magistrati e componente del Csm fino allo scorso anno». Palamara è infatti in corsa per il posto di procuratore aggiunto della Procura di Roma ma è evidente che tale presunta indagine – ancora da confermare dal diretto interessato e dal Csm – potrebbe sconvolgere e non poco le trattative dei magistrati per la rivoluzione a Palazzo Clodio.

