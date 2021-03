LUCA PARNASI, MARITO CHRISTIANE FILANGIERI/ Stadio Roma, “quando fu arrestato lei…”

Con Christiane Filangieri ospite di Serena Bortone nella trasmissione “Oggi è un altro giorno” non è da escludere che la conduttrice ponga qualche domanda sul marito Luca Parnasi. Servirà nel caso l’esperienza della giornalista per gestire una materia delicata: Parnasi, infatti, è il costruttore finito in arresto qualche anno fa con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata alla corruzione rispetto all’annosa vicenda della realizzazione del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle, che Parnasi stava gestendo in prima persona con la società Eurnova. Una storia costata il carcere nel 2018 a Luca Parnasi e ai suoi collaboratori, accusati di aver finanziato trasversalmente il mondo della politica in cambio di agevolazioni. “Spenderò qualche soldo sulle elezioni – diceva Parnasi ad un collaboratore in una intercettazione di cui dà conto Il Messaggero – è un investimento che devo fare“.

LO SHOCK DI CHRISTIANE FILANGIERI DOPO L’ARRESTO DI LUCA PARNASI

L’arresto di Luca Parnasi è stato ovviamente un durissimo colpo da assorbire per Christiane Filangieri. All’epoca fu la mamma dell’attrice, la contessa Elisabeth Felkel, a raccontare al settimanale DiPiù il dolore vissuto dalla figlia: “Mia figlia è distrutta. Si è chiusa in casa a pregare. In famiglia siamo tutti a pezzi, disperati, ma anche convinti che questa sia solo una prova e che le cose si risolveranno. Siamo sconvolti, anche per come sono andate le cose. Il giorno dell’arresto Christiane mi ha chiamato al telefono. Gridava, piangeva, non si dava pace: “Hanno arrestato Luca, hanno arrestato Luca, lo hanno portato in carcere come un assassino”“. In particolare, il giorno dell’arresto, la Filangieri avrebbe appreso la notizia dell’arresto del marito, fermato mentre si trovava in un hotel di Milano, soltanto in serata, quando le è stata data la possibilità di avere una telefonata con lui: “Stai tranquilla, tutto si risolverà, io sono innocente, non ho fatto niente” avrebbe detto Parnasi alla moglie, che a sua volta gli avrebbe risposto: “Io ti sono accanto, non ti lascio solo“.



© RIPRODUZIONE RISERVATA