Luca Pellegrini alla Juventus/ Spinazzola alla Roma per il terzino del futuro

Luca Pellegrini alla Juventus: la società bianconera ha raggiunto l’accordo con la Roma per lo scambio con Leonardo Spinazzola. L’affare, impostato ieri pomeriggio a Milano, va in porto proprio come da programmi. L’operazione è ispirata da ragioni tecniche ma pure economiche, visto che così i due club possono mettere a bilancio importanti plusvalenze. L’esterno bianconero è stato valutato 25 milioni di euro, mentre il terzino giallorosso 15. Questo vuol dire che la Roma verserà nelle casse della Juventus un conguaglio di 10 milioni di euro. Per quanto riguarda invece gli ingaggi, Spinazzola passa da 1,8 milioni a 3, mentre Pellegrini vede lievitare il suo compenso da 800mila euro a circa 1,5-1,8 per i prossimi cinque anni. Le visite mediche, secondo quanto riportato da Il Messaggero, potrebbero tenersi già domani forse. Ma il dialogo tra Juventus e Roma non dovrebbe interrompersi, perché Higuain continua ad essere proposto al club di Pallotta anche al di fuori di un possibile scambio con Zaniolo

LUCA PELLEGRINI ALLA JUVENTUS, IL TERZINO DEL FUTURO

Luca Pellegrini è un’operazione di calciomercato a sorpresa della Juventus, che in poche ore ha trovato l’accordo con la Roma. Non va confuso con il più famoso e omonimo Lorenzo. Il calciatore preso dalla Juventus è terzino sinistro, anche se aveva cominciato la sua giovane carriera in attacco. Nell’ultima stagione è stato il giocatore più giovane di tutta la Serie A a fornire due assist vincenti per i compagni. Ma è stato anche sfortunato, perché nella stagione 2017/18 nel giro di pochi mesi ha rimediato prima la rottura del legamento crociato, poi la frattura della rotula dopo il rientro in campo. La sua carriera è cominciata alla Roma, dove è arrivato grazie a Bruno Conti, con cui ha vinto tre finali consecutive tra Giovanissimi, Allievi Nazionali e Primavera, record condiviso solo con l’ex compagno Mirko Antonucci. Il suo agente è Mino Raiola, molto vicino alla Juventus e che dovrebbe portare a Torino anche De Ligt. Tra l’altro Luca Pellegrini è stato pure tra i grandi protagonisti della fantastica cavalcata dell’Italia Under 20 che si è classificata quarta ai Mondiali di categoria, risultando tra i migliori.

© RIPRODUZIONE RISERVATA