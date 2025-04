È una vera e propria tragedia del tutto inspiegabile – almeno per ora, ma ovviamente le indagini sono già state avviate – quella che ha colpito Luca Polito, imprenditore piuttosto noto a Concordia Sagittaria (alle porte di Venezia) che sabato scorso si è ribaltato con la sua Lamborghini acquistata da poco dopo anni di sacrifici in un canale a bordo strada, rimanendo intrappolato dell’abitacolo ed affogando prima dell’arrivo dei soccorsi: una storia – appunto – sulla quale gli inquirenti stanno ancora indagando, soprattutto per capire se a causare il fatale incidente sia stato lo stesso Luca Polito che era alla guida della sua auto, oppure un guasto di qualche tipo.

Partendo dal principio – poi arriveremo anche alla figura di Luca Polito, raccontato dagli amici che da sempre lo conoscevano e frequentavano -, è bene precisare che l’incidente risale (appunto) al primo pomeriggio di sabato 19 aprile 2025: l’imprenditore era uscito a fare un giro con la sua nuovissima Lamborghini in compagnia di un amico ed improvvisamente sono usciti di strada ribaltandosi in un canale d’acqua a bordo strada in piena campagna.

Chi era Luca Polito, l’imprenditore morto nell’incidente in Lamborghini a Concordia Sagittaria

L’amico di Luca Polito sarebbe riuscito ad uscire dal veicolo e pur avendo riportato numerose ferite gravi non sembra essere in pericolo di vita, mentre l’imprenditore è rimasto intrappolato nell’abitacolo (non è chiaro se sia svenuto o non sia riuscito a liberarsi) e all’arrivo dei soccorsi era già morto: a lanciare l’allarme sarebbero stati la moglie e il figlio Andrea non vedendolo ritornare a casa da quell’ultimo – e in un certo senso primo – giro nella sua nuova auto acquistata pochissimi giorni fa.

Come dicevamo già prima, Luca Polito era piuttosto conosciuto nell’area di Concordia Sagittaria per via della su vita interamente dedicata a quell’azienda che aveva fondato dopo aver lavorato a lungo in diverse aziende locali: persona nota, ma anche estremamente riservata e oltre al fatto che si fosse sposato e avesse avuto un figlio, per ora sappiamo solamente che la sua intera vita è stata costellata da numerosi lutti perché dopo aver perso entrambi i suoi fratelli in tenera età a causa di malattie incurabili, ha anche dovuto dire addio recentemente ad una cognata.