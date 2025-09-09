Luca Sabbioni, chi è il marito di Natasha Stefanenko: la coppia si è conosciuta negli anni '90, sta insieme da oltre 30 anni e ha una figlia di nome Sasha

Tra gli ospiti della nuova puntata de La volta buona, in onda oggi pomeriggio su Rai 1 nel salotto televisivo di Caterina Balivo, troviamo anche Natasha Stefanenko. Sarà l’occasione per raccontarsi a tutto tondo, dalla straordinaria carriera come attrice e conduttrice, sino ai lati più intimi e riservati della sua vita privata come la sua famiglia e il meraviglioso amore per il marito Luca Sabbioni.

Entrando nel merito della vita privata di Natasha Stefanenko, dagli anni ’90 è sentimentalmente legata a Luca Sabbioni, ex modello ed oggi imprenditore nel settore calzaturiero. Tra di loro fu un vero e proprio colpo di fulmine che cambiò per sempre le loro vite nel 1992, anno del primo incontro.

La coppia da quel momento non si è mai lasciata e, anno dopo anno, ha rinnovato il proprio amore dando vita ad una famiglia bellissima e molto affiatata. Nel 2000 è nata la loro figlia, Sasha, e insieme hanno individuato il loro nido d’amore nelle Marche, più precisamente a Sant’Elpidio a Mare, dove vivono.

Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni: “Il segreto del nostro amore“

Natasha Stefanenko e il marito Luca Sabbioni conducono una vita privata molto riservata e sono affiatatissimi e innamoratissimi. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera lo scorso luglio, l’attrice ha raccontato tanto di sé soffermandosi anche sull’amore per suo marito: “Da trent’anni, ho accanto un uomo bello nell’anima. Tuttora ci unisce un sentimento fortissimo“.

Nel corso dell’intervista, ha anche raccontato il segreto del loro amore, fatto di “tanto dialogo e tante risate“. La coppia spesso sdrammatizza situazioni particolari con una battuta e mettendo da parte l’orgoglio: “Luca mi ha insegnato a esprimere tutto quello che mi turbava, mi ha detto: se non mi dici cosa ti dà fastidio, io non posso saperlo, tu accumuli e poi esplodi; se invece ne discutiamo, possiamo sempre chiarirci“.

A salvarli da situazioni critiche, facendone il punto di forza della propria relazione, sono stati proprio il dialogo continuo e costante e un profondo senso dell’umorismo, che sono riusciti a tramandare anche alla figlia Sasha: “Le abbiamo detto: se non sviluppi l’humor, con noi non sopravviverai“.