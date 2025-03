Dopo essere arrivata in Italia, dopo qualche anno Natasha Stefanenko ha conosciuto il marito Luca Sabbioni. I due stanno insieme da tantissimi anni e hanno avuto una figlia di nome Sasha. La coppia, tra alti e bassi, sta insieme ormai da tempo e ha superato momenti complicati come una crisi: qualcosa che spesso accade in tutte le coppie e che nel loro caso è passato, grazie al loro grande amore che li ha sempre tenuti uniti anche nei momenti più complessi. Ma come si sono conosciuti i due? Luca Sabbioni, il marito di Natasha Stefanenko, fece una scommessa su di lei, ovvero che entro 48 ore sarebbe riuscito a portarla a letto. Eppure, dopo averla conosciuta meglio, si rese conto che nonostante la sua bellezza e la sua simpatia, Natasha era una ragazza molto seria e con dei valori precisi. E infatti la scommessa la perse.

Luca Sabbioni confessò a Natasha la scommessa fatta con gli amici. Più precisamente, l’imprenditore scommise una pizza ma aggiunse anche lo spumante dopo averla vista in costume. Insomma, Luca, che di professione fa l’imprenditore, si invaghì subito della bella russa arrivata da poco in Italia, senza aver messo in conto che presto si sarebbe innamorato seriamente di lei. E lei lo perdonò per quella scommessa un po’ sciocca fatta forse perché rimasto ammaliato dalla sua bellezza fredda ma allo stesso tempo ipnotica.

Luca Sabbioni, chi è il marito di Natasha Stefanenko: “Mi ha insegnato la fiducia”

Tra Natasha Stefanenko e il marito Luca Sabbioni c’è un rapporto profondo e stretto. Nonostante la scommessa iniziale da parte di lui, infatti, il legame si è ben presto trasformato in qualcosa di molto serio. “Con lo scorrere del tempo mi ha insegnato la fiducia, ho compreso immediatamente che Luca era giusto per me” ha spiegato l’attrice ed ex modella. Il loro rapporto ha portato anche alla nascita di una figlia, la bella Sasha, che il pubblico ha avuto modo di conoscere meglio nel 2022 a Pechino Express, proprio in compagnia della mamma.