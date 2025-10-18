Luca Sabbioni è lo storico marito della conduttrice e modella Natasha Stefanenko, donna che ha avuto una lunga carriera televisiva.

Luca Sabbioni è il marito di Natasha Stefanenko, modella e conduttrice che sarà ospite nella trasmissione Storie di Donne al Bivio nel giorno 18 Ottobre 2025. I due hanno un amore solido e una storia particolare alle spalle ma sono una delle coppie più lunghe all’interno del panorama televisivo. Vediamo meglio chi è Luca.

Anna Falchi, chi è: le origini finlandesi e la carriera da showgirl/ Il successo con Miss Italia

Luca Sabbioni è un modello e imprenditore italiano, nato ad Ancona nel 1967 e quindi di due anni più grande della moglie. Luca si laurea molto giovane in Giurisprudenza ma decide di intraprendere la carriera di modello e si fa notare sul palcoscenico delle passerelle italiane e non più prestigiose. La storia tra i due è piuttosto particolare.

Barbara De Rossi, chi è: tra tv e cinema/ La malattia: "Ho temuto davvero di avere un brutto male"

Luca Sabbioni e Natasha Stefanenko si conobbero nel 1993 ad una sfilata di Marta Marzotto e subito nasce un colpo di fulmine legato ad una forte attrazione. Inizialmente Luca fece una scommessa con gli amici dove scommetteva di portare a letto la donna entro 48 ore ma pian piano la storia è cambiata totalmente tra i due.

Luca Sabbioni ed il legame profondo con Natasha Stefanenko

La storia tra Luca Sabbioni e Natasha Stefanenko nacque da un incontro ad una sfilata e un’azzardata scommessa con Luca che scommise una pizza e uno spumante riguardo il fatto di portare a letto Natasha. La stessa Natasha lo ha svelato in una lunga intervista ma raccontò allo stesso tempo:

Chi è il fidanzato di Nathalie Caldonazzo/ Caterina Balivo: "4 mesi e già un anello? Filippo fa sul serio!”

“Mi vide sfilare e disse ad un suo amico che sarebbe riuscito a portarmi a letto entro 48 ore. Naturalmente perse la sfida“. Luca raccontò quest’aneddoto a Natasha prima che la loro storia diventasse seria e cosi la donna apprezzò la sincerità e la trasparenza dell’uomo e da allora i due non si sono più lasciati e la loro unione è più forte che mai.

Dopo diversi anni di fidanzamento Luca e Natasha si sono sposati l’8 Luglio 2013, giusto 20 anni dopo il loro primo incontro. I due hanno anche una figlia, Sasha Sabbioni, nata il 30 Settembre 2000 ad Ancona. Tutti loro vivono nelle Marche, a Sant’Elpidio a Mare e va detto che Luca ha deciso di dire basta con il mondo della moda ma ha voluto intraprendere una carriera come imprenditore, lanciando Officine Modelli, produzione di calzature.