Natasha Stefanenko, ecco come nacque l’amore con il marito Luca Sabbioni: c’entra una scommessa…

La vita privata e sentimentale di Natasha Stefanenko ruota attorno al marito Luca Sabbioni. Ex modello, laureato in Giurisprudenza, è nato e cresciuto nelle Marche, dove vive ancora oggi assieme alla showgirl. Opera da diversi anni come imprenditore nel settore calzaturiero ed è padre di Sasha, che ha partecipato ad una delle ultime edizioni di Pechino Express assieme alla madre. Tornando però alla storia d’amore tra Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni, desta curiosità l’approccio spavaldo che l’uomo adottò per conoscere la modella.

Natasha Stefanenko, chi è: nata in un paese fantasma della Russia/ La laurea in ingegneria, poi l'Italia

“Disse che mi avrebbe portata a letto nel giro di 48 ore. Anche lui aveva un pregiudizio: russa, ma seria non era possibile”, ricorda la modella in una intervista in tv. Natasha specifica che i piani di Luca Sabbioni andarono a rotoli, almeno inizialmente, perché nei primi giorni non accadde proprio nulla tra i due.

Luca Sabbioni, chi è il marito di Natasha Stefanenko/ "Fece una scommessa su di me"

Natasha Stefanenko, i pregiudizi iniziali sul marito Luca Sabbioni: “Pensavo ‘è troppo bello’ ma poi…”

“Mi disse che aveva scommesso una pizza, poi lo spumante. Se avesse vinto la scommessa e l’avessi scoperto, l’avrei salutato”, ha assicurato Natasha. La schiettezza del marito non l’ha subito conquistata, Luca Sabbioni ha infatti dovuto rimboccarsi le maniche per farsi notare davvero. E faticando, alla lunga, è riuscito nel suo intento. La Stefanenko, che oggi è innamoratissima della sua dolce metà, assicura che Luca non era affatto il suo tipo.

Luca Sabbioni, chi è il marito di Natasha Stefanenko/ "Una forte crisi, non m'interessava più il sesso"

Aveva una sorta di pregiudizio nei suoi confronti, perché “troppo bello”. Fu la sua personalità a conquistarla definitivamente, fino ad arrivare al matrimonio e alla bella storia d’amore che oggi tutti noi conosciamo. “È stato un bellissimo matrimonio, celebrato nelle Marche dove viviamo ancora oggi”, ha raccontato la modella russa in una recente intervista televisiva nel salotto Rai di Monica Setta.