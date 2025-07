Luca Sabbioni, marito di Natasha Stefanenko: chi è? "Aveva un pregiudizio importante" ha raccontato la modella e attrice: cos'è successo

Non appena arrivata in Italia dalla Russia, Natasha Stefanenko ha cominciato una carriera tra moda e tv, alternandosi in diversi ambiti e ottenendo un grande successo. Proprio durante i primi anni in Italia, Natasha ha conosciuto Luca Sabbioni, quello che sarebbe diventato poi suo marito e il papà della figlia. Un grande amore che però non era cominciato nel migliore dei modi, considerando che proprio Luca aveva scommesso con gli amici di riuscire a conquistarla, convinto del fatto che Natasha fosse una ragazza dai facili costumi.

Natasha Stefanenko, chi è: l'infanzia nella città segreta e i concorsi di bellezza/ Poi l'arrivo in Italia

Luca Sabbioni, il marito di Natasha Stefanenko, tentò di conquistarla per una scommessa fatta con gli amici della quale si pentì poco dopo. A raccontarlo, più avanti, è stata proprio l’attrice ed ex modella che ha spiegato come il marito prima scommise su di lei e poi le raccontò tutto, chiedendole scusa: “Mio marito fece una scommessa: mi avrebbe portata a letto nel giro di 48 ore”.

Sasha, chi è la figlia di Natasha Stefanenko/ La modella russa: "Sono diventata mamma amica e poi..."

Un pregiudizio quello di Luca, che lo portò poi a pentirsene e raccontarle tutto. In realtà, infatti, Luca lo raccontò a Natasha prima che fosse troppo tardi, guadagnandosi così il perdono della compagna.

Luca Sabbioni, marito di Natasha Stefanenko: un amore che dura da trent’anni

Tra Luca Sabbioni e Natasha Stefanenko la conoscenza non è cominciata bene ma ben presto le cose sono andate meglio. Superata la scommessa fatta da Luca, infatti, Natasha ha deciso di fidarsi di lui e di costruire qualcosa di importante con l’imprenditore, che aveva conosciuto però quando anche lui faceva il modello. Una carriera che Sabbioni ha poi cambiato, decidendo di dedicarsi all’imprenditoria.

Luca Sabbioni, chi è marito di Natasha Stefanenko/ La rivelazione hot della modella: "Voleva solo una cosa.."

I due si sono sposati nel 1995 e cinque anni più tardi hanno deciso di mettere al mondo un figlio. È così nata Sasha: dopo la sua nascita, i due non hanno vissuto un momento semplice: superate le difficoltà, tra alti e bassi, oggi sono felici da trent’anni.