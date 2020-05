LUCA SABBIONI, MARITO NATASHA STEFANENKO/ “Lei mi ha sempre appoggiato, è unica”

Pubblicità

Natasha Stefanenko sarà ospite oggi di Caterina Balivo a “Vieni da me” ed è pressoché scontato che le domande della conduttrice di Rai Uno toccheranno anche la sfera privata dell’attrice. In questo senso diventa d’attualità conoscere qualcosa in più del marito della’artista russa, quel Luca Sabbioni che alla Stefanenko è ormai legato dal 1995. Ma chi è l’uomo che ha conquistato Natasha? Agli inizi da modello, mentre studiava giurisprudenza, è poi seguita una svolta che lo ha visto diventare imprenditore di successo nel mondo delle calzature. Intervistato dal Corriere della Sera, qualche tempo fa ha raccontato: “Una volta laureato dovevo scegliere tra le poco entusiasmanti aule del tribunale o rimanere nel settore dove avevo lavorato per 15 anni. Ho scelto quest’ultimo e visto che l’area delle Marche dalla quale provengo è famosa per le scarpe….”.

LUCA SABBIONI, MARITO NATASHA STEFANENKO

Del suo legame con la moglie Natasha Stefanenko, Luca Sabbioni va ovviamente molto orgoglioso: “Il nostro è un rapporto molto bello. Sono stato fortunato. La vita con lei è una continua scoperta. Non siamo proprio uguali come sembrerebbe e non amiamo fare esattamente le stesse cose, ma abbiamo gli stessi ideali, cerchiamo le stesse risposte e ci rispettiamo allo stesso modo. Lei mi ha sempre appoggiato, spesso contro tutti e io ho appoggiato e appoggerò sempre lei”. Quando gli vengono chieste tre parole per descrivere Natasha Stefanenko, il marito Luca Sabbioni risponde senza esitazioni: “Bella: la bellezza in alcuni casi non è soggettiva. Piena di energia: quando non ne ha più, attacca la spina in qualche presa che non conosco all’interno del suo infinito essere e riparte. Se non trova la spina ruba la mia energia! Unica”.



