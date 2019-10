Luca Sacchi, costituiti 2 presunti killer/ Rapina Roma o pista droga? Papà “schifosi”

Partiamo dal fondo, ovvero dal fatto che i due presunti killer di Luca Sacchi si sarebbero costruiti a Roma 36 ore dopo la rapina che ha portato alla morte del 24enne di fronte alla fidanzata mentre provava a difenderla da una rapina fuori da un locale in zona Appio. Il personal trainer è morto ieri pomeriggio in ospedale, troppo gravi le ferite alla testa dopo lo sparo in testa avvenuto fuori dal “John Cabot” di via Mommsen: con l’accusa di omicidio volontario i due ricercati da ore si sarebbero consegnati di loro spontanea volontà, pare per un consiglio di un parente (riporta l’Agi), anche se altri parlano della denuncia fatta direttamente da uno dei loro genitori. Al momento si trovano in Questura e con loro ci sono i carabinieri del Nucleo Investigativo titolari dell’indagine per gli interrogatori del caso: l’attenzione è doppia visto che dietro alla tragedia potrebbe non esserci solo il movente della rapina andata male, bensì una possibile e ancora non confermata pista di droga. I fatti finora dicono che Sacchi e la fidanzata ucraina (ancora sotto choc dopo che il suo ragazzo è stato freddato alla testa mentre cercava di reagire alla rapina) sono stati sorpresi mentre attendevano degli amici per un appuntamento fuori dal pub.

LA DISPERAZIONE DEL PAPÀ DI LUCA SACCHI

Gli investigatori che stanno interrogando i due costituiti definiscono la rapina «anomala» e dicono che potrebbe trattarsi di una questione legata al mondo della droga. I due fermati sarebbero entrambi 21enni: il primo non ha gravi precedenti, mentre il secondo ha forti precedenti per droga. In attesa di capire quale sia la verità dietro la strage di Roma Appio, resta il dolore di una famiglia che perde un figlio nel peggior modo possibile: il papà di Luca Sacchi ha spiegato ieri a “La Stampa” tutto il dolore per l’assassinio «Luca non era il tipo che cercava guai. Ma non sopportava le ingiustizie. Voleva difendere la sua ragazza quando ha visto che quei balordi che l’hanno rapinata le hanno fatto male». Tutta la famiglia Sacchi ha sperato fino all’ultimo che il ragazzo potesse farcela, «era forte», ma quelle ferite erano troppo gravi: «Ma perché gli hanno sparato? Ladri, farabutti, delinquenti. Me l’hanno ammazzato, me l’hanno ucciso sotto gli occhi della sua fidanzata. Stavano insieme da quasi cinque anni, lui e Anastasia erano molto uniti» e poi ancora, con dolore estremo «Ha reagito probabilmente perché aveva visto che le avevano fatto male. Non sopportava le ingiustizie. Era un pezzo di pane, buono e generoso. Era molto forte, perché era un personal trainer ed era molto allenato, oltre che dalla palestra anche dalle arti marziali».

