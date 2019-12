Luca Sacchi: Del Grosso “Non volevo uccidere”/ Mistero su rapporti Anastasiya-Princi

Come già aveva anticipato ieri sera tramite i propri legali, Valerio Del Grosso – accusato dell’omicidio di Luca Sacchi – ha deciso di collaborare con i giudizi e questa mattina ha reso una dichiarazione spontanea davanti al gip di Roma Costantino De Robbio e alla pm Nadia Plastina: «Non volevo uccidere nessuno, era la prima volta che prendevo un’arma in mano», racconta disperato il ragazzo arrestato il 29 novembre scorso assieme a Paolo Pirino. Quest’ultimo ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere e così pure Del Grosso, il quale però ha deciso di fornire una dichiarazione in più per iniziare la fase di collaborazione in vista del processo: come emerso negli scorsi giorni, i misteri su questa fosca vicenda restano moltissimi, specie sull’origine di quei tantissimi soldi trovati nello zainetto di Anastasiya Kylemnyk – la fidanzata di Luca Sacchi – per acquistare l’ingente quantitativo di droga leggera. I pm cercano di capire se ci possa essere stato un finanziatore dietro al presunto acquisto di droga di Giovanni Princi (amico di infanzia di Luca) e della stessa Anastasiya.

OMICIDIO LUCA SACCHI: MISTERO SUI RAPPORTI ANASTASIA E PRINCI

Nel frattempo sempre oggi sono cominciati gli interrogatori nel carcere di Regina Coeli per gli altri due arrestati, Marcello De Propris (accusato di aver consegnato la pistola a Del Grosso e Pirino, i veri autori materiali della rissa e dello sparo contro il personal trainer romano) e lo stesso Giovanni Princi. All’amico di Luca è imputata la stessa accusa di Anastasiya, la quale verrà sentita domani: entrambi devono rispondere in merito a quell’acquisto di droga e ai loro reali rapporti interpersonali: secondo i pm infatti vi sarebbe stata una relazione tra i due, il che offrirebbe ancora più elementi sulla effettiva preparazione del piano di acquisto della droga dei due ragazzi, con i familiari di Luca Sacchi che continuano a ripetere come loro figlio non abbia in alcun modo a che fare con azioni illegali né tantomeno l’uso o peggio spaccio di droga. «Tra Anastasia e Giovanni Princi abbiamo notato una strana intesa: i sospetti nascono da un sentore che ha avuto mia moglie, lei lo confidò a Luca ma lui si fidava ciecamente di Anastasia ed è finita lì», ha spiegato ieri a Mattino Cinque il signor Alfonso Sacchi, rispondendo in merito alle indagini a carico della ragazza. «Giovanni Princi è addolorato per la morte del suo amico Luca Sacchi al quale era legatissimo», fa invece sapere l’avvocato Massimo Pineschi, legale del giovane arrestato venerdì scorso che ha però preferito avvalersi anche lui della facoltà di non rispondere, esattamente come i primi due arrestati e come lo stesso De Propris.

