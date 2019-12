Luca Sacchi: telefonata choc subito dopo l’omicidio/ Video “C’è un morto a terra!”

Emerge un audio choc riguardante l’omicidio di Luca Sacchi, il 24enne personal trainer ucciso a fine ottobre con un colpo di pistola, in circostanze non ancora del tutto chiare. A renderlo pubblico è stata la trasmissione di Rete Quattro, “Quarto Grado”, che ha appunto deciso di mandare in onda la telefonata di un uomo della Protezione Civile, che si trovava nei paraggi del pub dove è avvenuto l’omicidio, e che ha chiamato il 118 dopo aver sentito uno sparo. “C’è un morto per terra”, le prime parole dell’uomo nella telefonata, che poi prosegue fornendo l’indirizzo in maniera un po’ confusa del luogo della sparatoria, e ribadisce “C’è un morto per terra, sbrigate! (sbrigati in romanesco ndr). Gli hanno sparato”. Sullo sfondo si sentono delle urla di una donna, una ragazza che probabilmente ha assistito appunto alla scena, non meglio identificata, che dice “Aiutatemi!”. Quindi l’uomo al telefono non si sa con chi parla ma dice “Dammi un paio di guanti”.

LUCA SACCHI, TELEFONATA CHOC: “E’ UN RAGAZZO SUI 25 ANNI…”

La telefonata prosegue, con le urla della ragazza sullo sfondo, e l'uomo della Protezione civile che più o meno ripete sempre le stesse parole, forse parlando con un amico a fianco "Portami al commissariato, subito". Quindi riferisce un po' la situazione: "Ci sta un morto, gli hanno sparato, ci sono delle persone ma nessuna di loro è competente, mandami un'ambulanza, io sto andando al commissariato di Appio, è un ragazzo di circa 25 anni, capelli lisci, con jeans. La persona che gli ha sparato è armato, ed è scappato a piedi". Quindi l'audio si conclude così. Una telefonata davvero drammatica soprattutto alla luce delle urla di donna che si sentono sullo sfondo e che non possono far altro che far venire i brividi.

