Luca Sacchi, “Ucciso perché scomodo”/ Legali della famiglia: “Sapeva qualcosa e…”

Ci sono dei nuovi sviluppi nel caso dell’omicidio di Luca Sacchi, il 24enne freddato brutalmente con un colpo di pistola alla testa a Roma mentre si trovava assieme alla fidanzata Anastasya Kylemnyk davanti ad un locale all’Appio Latino di Roma: nonostante i due assassini, Valerio Del Grosso e Paolo Pirino, siano stati da tempo fermati, la famiglia del ragazzo sostiene da giorni che vi sia qualcosa di più e che il loro Luca potrebbe essere morto anche perché forse era conoscenza di aspetti che non avrebbe dovuto sapere; inoltre non è ancora ben chiarita la posizione della sua fidanzata per via delle troppe falle e contraddizioni nella sua deposizione. “Luca poteva aver scoperto qualcosa e per questo è stato ammazzato” hanno detto i legali della famiglia Sacchi, sostenendo in modo deciso che la morte di Luca possa essere legata al fatto che lui fosse un testimone scomodo per qualcuno: nell’intervista concessa di recente a “Il Messaggero” i due avvocati hanno motivato la loro tesi indicando come l’accanimento dei carnefici sul ragazzo sia davvero inusuale.

OMICIDIO LUCA SACCHI, LA FAMIGLIA: “UCCISO PERCHE’ SCOMODO”

Infatti a proposito dell’aggressione perpetrata nei suoi confronti la sera di quel 23 ottobre, l’autopsia ha rivelato che la salma di Luca Sacchi presenta lesioni probabilmente dovute a dei colpi sferrati con una mazza da baseball, e che potrebbe aver avuto luogo in precedenza una lite che ha coinvolto il ragazzo e altro persone. Tuttavia la tesi dei legali della famiglia non può essere avvalorata dalle immagini chiarificatrici dato che sul luogo della presunta lite non sono stati acquisiti i filmati dalle telecamere di sorveglianza presenti; inoltre vengono tenute in debita considerazione pure le testimonianze di un altro ragazzo e del tabaccaio della zona al momento del delitto. Per qualcuno quella che è andata in scena è stata una sorta di esecuzione tanto che la Smart su cui erano a bordo Pirino e Del Grosso ha fatto da altre immagini delle telecamere della zona almeno due giri di uno degli isolati, come se stessero cercando proprio Luca. Infine, un ultimo aspetto connesso all’ipotesi avanzata dagli avvocati della famiglia Sacchi fa riferimento alle incongruenze della versione di Anastasya, accusata di sollevare troppo clamore mediatico intorno alla vicenda dagli stessi genitori di Luca: il dubbio dei legali è come mai la ragazza non abbia riportato nemmeno un graffio se invece il suo fidanzato aveva riportato lividi e contusioni dopo l’aggressione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA