Luca Salatino a rischio squalifica: cosa è successo?/ Dopo Amaurys Perez…

Luca Salatino a rischio squalifica. Dopo Amaurys Perez, nella casa del Grande Fratello Vip un altro vippone potrebbe finire nei guai per una bestemmia pronunciata a metà. Nella giornata di ieri, Luca era ai fornelli quando ha perso le staffe e si è lasciato andare ad un’imprecazione che non è passata inosservata. Charlie Gnocchi se ne è subito accorto e l’ha messo in guardia. Luca Salatino si è lasciato andare ad un momento di ira ha perso e staffe con alcuni vipponi della casa: “Ma aspetta un attimo, ma stiamo a mangiando Porco D*”. Gli altri si sono subito accorti della bestemmia pronunciata a metà e Charlie Gnocchi gli ha detto: “Luca, oh, occhio che ti scappano cose. Calmati dai” ha detto Charlie, “Non esagerare Lu” le parole di George Ciupilan.

Per quale motivo però Luca Salatino avrebbe perso la pazienza? Il gieffino si sarebbe innervosito perché alvuni vipponi avrebbero iniziato a mangiare prima degli altri. Luca Salatino si è però accorto della bestemmia che stava per pronunciare e si è bloccato. A Luca è andata sicuramente meglio di Amaurys Perez che invece nei giorni scorso avrebbe bestemmiato per ben due volte. Alfonso Signorini nella puntata di giovedì ha tenuto infatti a precisare: “Vi dico che ci è stato segnalato, nel corso del live, una presunta bestemmia. Naturalmente, come sapete, le conseguenze, in caso di bestemmia sono assolutamente dure e proprio per questa ragione il fatto deve essere inconfutabile al di sopra di qualsiasi dubbio, necessita di una verifica con gli strumenti più adatti. Vi terremo aggiornati e nella prossima puntata, quella di lunedì 17 ottobre, se qualcuno ha bestemmiato uscirà immediatamente dalla casa”. Oltre Amaurys Perez, uscirà dalla casa anche Luca Salatino?

Nella scorsa puntata del grande Fratello vip Luca Salatino ha commosso il pubblico con la sua storia. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha rivelato di aver sofferto per un lungo periodo di depressione. A pesare su di lui sarebbe stata soprattutto la delusione legata alla necessità di lasciare il pugilato. Luca è stato vittima di bullismo da ragazzo tanto che a Signorini ha dichiarato: “A casa non ne parlavo, non potevo perché avrei provocato ulteriori problemi. A casa ce n’erano già. Mia madre ha cominciato a non stare bene e per me è cambiato tutto. Descrivere quello che sento dentro è difficile, non riuscirei mai a spiegare cosa rappresenta per me mia madre. È stata la mia guida, la persona che mi è sempre stata vicina. Non c’è mai stato bisogno che parlassi con lei, capiva tutto al volo”.

Luca Salatino aveva poi dovuto abbandonar lo sport e quello è stato per lui un momento critico: “Anch’io sono entrato in crisi. Ero un ragazzo che faceva pugilato, era il mio sogno, per me era tutto. Mi ha consentito di percorrere una buona strada, mi ha tolto dalla strada, poi problemi alla schiena mi hanno impedito di seguire il mio sogno. Avevo puntato tutto su quello e a 22 anni mi sono ritrovato senza niente, quindi sono caduto in depressione. Sono rimasto a letto per un anno ma quel demone mi è stato alle calcagna per un po’ di anni”.











