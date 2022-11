Luca Salatino abbandona il Grande Fratello Vip 2022?/ Crollo e lacrime: “Non ho mai…”

Luca Salatino piange per la fidanzata Soraia

Crollo tra le lacrime di Luca Salatino che, giunto al 46esimo giorno di permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2022, sente sempre di più la mancanza della fidanzata Soraia Ceruti. L’ingresso di nuovi concorrenti e la fatica di dover ricominciare ad instaurare rapporti con persone che non conosce hanno fatto letteralmente crollare l’ex tronista che, in giardino, si lascia andare alle lacrime ribadendo di aver bisogno di vedere e sentire la fidanzata Soraia con cui ha grandi progetti di vita insieme.

«Mi manca un botto. È come se crescesse sempre di più, qua dentro non posso sentirla. Mi ricordo tutto, la voce, il profumo» aggiunge, prima di ammettere di essere pronto al grande passo con lei: «Io me la sposo, quando esco da qui le faccio la proposta. So già come chiederglielo», ha raccontato all’amico Daniele Dal Moro che ha raccolto il suo sfogo.

Lo sfogo di Luca Salatino

Pur sentendo fortemente la mancanza della fidanzata Soraia, Luca Salatino, almeno per il momento, ha escluso la possibilità di abbandonare il Grande Fratello Vip 2022. Il crollo dovuto alla lontananza da Soraia lo ha, tuttavia, portato a sfogarsi anche su un altro aspetto della sua vita. «Al di là della mia famiglia, non ho mai avuto persone che mi hanno voluto veramente bene. E quando trovi persone vicine a te che veramente danno un valore aggiunto a te, vedi che ti vogliono bene, è una cosa importante per me» spiega a Daniele tra le lacrime facendo emozionare anche il veronese.

Poi, Luca si lascia andare al suo desiderio per la donna che ha accanto: «La mia donna deve stare sempre con il sorriso, ho sempre visto mia madre soffrire, anche per amore. Spero che Soraia quando mi guarda sia orgogliosa di me. Ho bisogno del suo amore, credo di amarla più della mia vita. La lontananza mi ha avvicinato a lei, mi ha dato quello che nessuno mi ha mai dato in vita mia», conclude ritrovando, dopo un po’, il sorriso e le motivazioni per continuare il percorso nella casa.











