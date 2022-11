Luca Salatino abbandona il Grande Fratello Vip 2022 per Soraia?/ Crollo e lacrime…

Luca Salatino vero l’abbandono del Grande Fratello Vip 2022

A poche ore dall’incontro con la fidanzata Soraia Ceruti a cui aveva promesso che avrebbe affrontato con più grinta e determinazione l’avventura del Grande Fratello Vip 2022 evitando di piangere ogni mattina, Luca Salatino ha avuto un nuovo crollo. Dopo aver trascorso la giornata di venerdì con leggerezza, stamattina, l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato andare ad un amaro sfogo. Oltre a piangere, Luca ha ammesso di non farcela più e di non riuscire più a sopportare la lontananza dalla fidanzata con cui immagina il suo futuro tra il sogno di sposarsi e formare una famiglia e quello di aprire un ristorante.

“Vorrei tornare indietro… abbracciarla e andarmene perchè è quello che voglio veramente” – ha confessato Luca in lacrime a Daniele Dal Moro. “Qua dentro so io come si sta. Io devo ascoltare dentro me stesso. Il televisore, la luna, è tutto belllo ma sono sessanta giorni, quante volte mi ha visto così?” – ha chiesto all’amico. Daniele ha provato a consolarlo: “Cosa fai? Molli? Ti devi dire: adesso tiro fuori la grinta”, ha provato a spronarlo Daniele.

Lo sfogo di Luca Salatino

Nonostante le parole di conforto di Daniele Dal Moro, Luca Salatino appare seriamente in crisi. “Sto male, non ce la faccio più. Sono stanco. Sai di cosa ho bisogno? Che viene lei, mi abbraccia e mi porta via. Sarebbe la cosa più bella che potrebbe fare per me”, ha detto. Anche Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Tavassi, a turno, hanno provato a tirargli su il morale senza, tuttavia, riuscirci.

“Fai quello che ti senti”, è il consiglio di Antonella. “Prenditi del tempo per pensarci. Non essere precipitoso”, ha aggiunto il Tavassi. Luca, dunque, abbandonerà davvero la casa del Grande Fratello Vip 2022 o ritroverà le giuste motivazioni per continuare l’avventura?

