Luca Salatino abbandona il Grande Fratello Vip 2022?/ “Prenderà una decisione”

Luca Salatino: lascia il Grande Fratello Vip 2022?

Luca Salatino è pronto ad abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 2022? Sono ore difficile per l’ex tronista di Uomini e Donne, che secondo i rumors, sta per prendere una decisione difficile: Luca mediata di abbandonare definitivamente la casa di Cinecittà. Ma quali sono i motivi che spingono il vip a lasciare prima del tempo il reality show? Lica Salatino sente molto la mancanza della sua fidanzata Soraia, conosciuta e scelta durante Uomini e Donne. Ma non solo: lo chef fa fatica a integrarsi nei discorsi degli alti vip. Inoltre, come riporta L’angolo delle notizie, Luca avrebbe bottato che le dirette serale sono incentrate principalmente su gossip e relazione sentimentali fuori e dentro la casa. Basta pensare al caso di Antonella Fiordelisi. Questa sera, quindi, Luca Salatino varcherà la porta rossa lasciandosi la casa alle spalle?

Soraia Allam Ceruti, proposta di matrimonio di Luca Salatino in diretta al GF VIP?/ "Io me la sposo.."

Una visita importante per l’ex tronista

Anche nel salotto mattutino di “Mattino Cinque News” su Canale 5 si è parlato del possibile abbandono. di Luca Salatino. A fine puntata, come sempre, Federica Panicucci ha anticipato qualche spoiler sulla sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2022. “Luca Salatino riceverà una visita importante e prenderà una decisione definitiva…”, ha detto la conduttrice. L’ex tronista quindi riceverà una visita: di chi si tratta? Il ragazzo ha già ricevuto la sorpresa della madre Rita, è molto probabile che questa sera rivedrà la fidanzata Soraia, di cui sente profondamente la mancanza. Luca si lascerà convincere a restare al GF Vip o lascerà definitivamente la casa? Ricordiamo che nelle ultime ore, lo chef romano ha polemizzato con il giornalista Attilio Romita, per redarguirlo riguardo le gravose parole verso Oriana Marzoli.

Rita Papa, chi è la mamma di Luca Salatino "La mia guida"/ In che rapporti è con il padre?

Tempo di anticipazione del #GFVIP!

Ecco cosa succederà questa sera in diretta su #Canale5 Noi ci vediamo domani con una nuova puntata! > Appuntamento con #Mattino5 dal lunedì al venerdì alle 8.40 su Canale5 e Mediaset Infinity pic.twitter.com/NMXXOSwUM2 — Mattino5 (@mattino5) November 10, 2022

LEGGI ANCHE:

Luca Salatino/ Confronto con Attilio Romita al GF VIP: "tutti dobbiamo migliorare"

© RIPRODUZIONE RISERVATA