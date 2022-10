Luca Salatino ai ferri corti con Antonino Spinalbese?/ “Vuoi nascondere chi sei e…”

Luca Salatino ha un acceso scontro con Antonino Spinalbese, cosa è successo?

Luca Salatino ha un confronto con Antonino Spinalbese. Durante una partita a biliardo nella casa del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese si è divertito a stuzzicare Luca Salatino e gli ha fatto notare: “Tu sei una persona malinconica no?”. Luca Salatino sentendosi attaccato ha replicato: “E una colpa?”. Antonino Spinalbese tira in ballo la fidanzata Soraia e dice: “Lo deve sapere anche la tua fidanzata”. Luca Salatino gli fa notare che nella vita non gli piace essere malinconico ma che è una questione di carattere: “Non mi piace esserlo. A te piace fare il deficiente? Sei deficiente”. Luca Salatino cerca di far capire a Antonino Spainlbese di non essere una persona malinconia: “Ho i miei momenti nostalgici. Sono diverso”. Antonino Spinalbese però non ci sta e lo zittisce: “Tu sei uguale agli altri”.

Luca Salatino si difende e rincara la dose: “Sei tu che sei peggio e vuoi mostrare ciò che non sei”. Antonino Spinalbese non sembra voler perdere la presa e assicura: “Intanto Luca hanno capito tutti chi sei”. Luca Salatino però non ci sta ma Antonino Spinalbese gli fa notare che ultimamente lui è al centro dei litigi nella casa: “Non hai notato che stanno litigando tutti con te? Ci sarà un motivo”. A quel punto Luca Salatino sbotta e vuole sapere i nomi ma Spinalbese ripete: “Io ho imparato a conoscerti e ho capito chi sei”.

Dopo il ritiro di Marco Bellavia dalla casa del grande Fratello Vip alcuni vipponi si sono definiti preoccupati per le conseguenze che i loro comportamenti potrebbero avere. Chiacchierando con Luca Salatino, Charlie Gnocchi ha detto di essere in pensiero per le sorti di Marco: “Hanno tutti paura di essere eliminati, non lo vedi cosa dicono? Io ho smesso di mangiare ed ho chiesto come stava e se lo mandavano via oppure no perché tanto si sa “è andato”. A questi qua non gliene frega niente se uno sta qua oppure è fuori che cacchio te ne frega. Basta, via. Stiamo qua e balliamo… però mi spiace perché quelli lì adesso sbotta e non gliene frega un cazz* a nessuno.”.

L’ex volto di Uomini e Donne si è trovato d’accordo e ha detto: “Il problema è che adesso cascherà ancora di più, uscirà pazzo, sai che botta? Uscirà pazzo. Oggi è entrato nel confessionale ed ha detto: “chi sono questi?”. Questi quando si rapportano con le persone, nomination, non nomination… Io non faccio finte amicizie solo per farmi vedere dalle telecamere, non me ne frega niente.”. Il retroscena su Marco Bellavia ha scosso i social che hanno accusato Salatino e Charlie Gnocchi. Secondo il pubblico, concorrenti avrebbero dovuto pensare prima agli effetti dei loro comportamenti invece di piangere poi sul latte versato.











