Luca Salatino, amicizia finita con Matteo Ranieri dopo Uomini e Donne?/ “Non vuole neppure sentirlo nominare”

Luca Salatino, amicizia finita con Matteo Ranieri dopo Uomini e Donne?

Non è un periodo semplice per Luca Salatino. L’ex tronista di Uomini e Donne, che abbiamo conosciuto anche nelle vesti di gieffino nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, ha chiuso la sua relazione con Soraia Allam Ceruti. Pare però che si tratti del secondo importante rapporto chiuso nel giro di pochi mesi, visto che Luca avrebbe troncato anche l’amicizia con Matteo Ranieri.

Luca e Matteo hanno condiviso lo stesso percorso da tronisti a Uomini e Donne: Salatino scelse Soraia, Ranieri invece Valeria Cardone. L’amicizia nata nel programma continuò poi anche fuori, fino ad una discussione che ne incrinò i rapporti poco prima dell’ingresso di Luca al Grande Fratello Vip. I motivi della lite, ad oggi, rimangono ignoti. Tutto ciò che sappiamo è quanto lo stesso Matteo ha dichiarato nel corso di un’intervista rilasciata a MondoTv24: “L’amicizia con Luca non è finita, ci sono legami che non si possono spezzare. Abbiamo litigato questa estate? Sì, abbiamo discusso per motivi nostri, ma ci siamo sentiti qualche giorno prima che entrasse nella casa del Grande Fratello. […] Ci siamo detti che avremmo parlato quando sarebbe uscito dalla casa e così sarà. Lo sto aspettando”.

Luca Salatino e Matteo Ranieri, amicizia “decisamente terminata”: l’indiscrezione

Matteo Ranieri era dunque in attesa di un chiarimento con Luca che, stando agli ultimi aggiornamenti, non è arrivato. Questa l’indiscrezione lanciata dall’esperta di gossip Deianira Marzano: “Da fonti super certe, Luca Salatino, se sente solo nominare Matteo Ranieri, gli saltano i nervi!” Alle quali seguono quelle di un altro esperto del settore, Amedeo Venza, che scrive: “In tanti si chiedono come mai i due non abbiano più avuto modo di parlarsi o di vedersi… Pare che da quando Luca è uscito dal GF Vip abbia deciso di non aver alcun tipo di rapporto con il suo ormai ex amico nonostante Matteo avesse chiesto un chiarimento… Quindi tra i due l’amicizia è decisamente terminata!”

