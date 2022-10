Luca Salatino/ “Avuto molte donne, ma Soraia mi regala qualcosa di indescrivibile”

Luca Salatino: “Soraia mi ha cambiato la vita”

Luca Salatino nella casa del Grande Fratello Vip 2022 sente sempre di più la mancanza della fidanzata Soraia. In giardino con l’amico George Ciupilan si lascia andare ad una serie di confessioni sulla sua vita prima e dopo l’incontro con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. “Mi manca troppo, giuro. Non vorrei ripeterlo ma è quello che sento, non ci posso fare nulla” – ha detto l’ex tronista del dating show di Maria De Filippi che ha ammesso di aver avuto un passato da sciupafemmine. “Mi sono divertito ho conosciuto tante persone” – ha aggiunto Luca confessando – “io nella mia vita sono stato con tante donne. Almeno 150, ma anche 200, però anche se sono tante quella giusta è una. Lo capisci quando arriva quella che ami davvero”.

Poi l’incontro con Soraia ha cambiato tutta la sua vita: “poi quando ho incontrato lei tutto è cambiato. Quando incontri la ragazza giusta tutto cambia. Per lei farei tutto. Quando stiamo insieme non ci sta nulla. Un suo sorriso, un abbraccio mi cambia tutto. Lei mi regala qualcosa che è indescrivibile. Per lei lascerei anche Roma, andrei ovunque”.

Luca Salatino: “Quante cose vorrei raccontarti e dirti? Ti amo”

L’assenza di Soraia si fa sempre più sentire. Luca Salatino continua a lamentarsi nella casa del Grande Fratello Vip 2022 della mancanza della fidanzata. Proprio a George Ciupilan ha confidato: “mi manca troppo te giuro. Vorrei non ripeterlo ma è quello che sento non ci posso fare nulla. Io qui so me stesso, ma sono cresciuto. Nel mondo in cui sono cresciuto non esistono parole. Sono cresciuto con persone di 30 anni più grandi di me e che non parlano. Gente che non usa le parole che vive con il pensiero ‘vince chi mena de più’. Ovvio che non è giusto però è il mondo in cui stavo. Qui però sto cambiando e sto a contatto con voi che siete diversi”.

Poco prima di partire per questa avventura televisiva, l’ex tronista aveva scritto un messaggio social a Soraia: “e sono 5 mesi di noi. Quanto manchi? Quante cose vorrei raccontarti e dirti? Ti amo”. Dal canto suo George cerca di confortarlo: “penso che Soraia sia la ragazza più orgogliosa al mondo. L’attesa aumenta il desiderio”.











