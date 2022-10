Luca Salatino “bacchetta” Charlie Gnocchi/ “Non puoi dire ad Antonino che…”

Luca Salatino commenta il comportamento di Charlie Gnocchi: “Non dovrebbe parlare di amicizia…”

Luca Salatino commenta con Antonino Spinalbese gli atteggiamenti di Charlie Gnocchi e i diverbi avuti con il comico. Il concorrente del Grande Fratello Vip sostiene infatti che Charlie non sia stato leale a fare il nome di Antonino durante le nomination. Luca Salatino è convinto che Charlie stia giocando e condivide il pensiero di Antonino secondo il quale Charlie non sarebbe sincero nei confronti degli altri concorrenti. Luca infatti fa notare: “Charlie non dovrebbe parlare di amicizia. Prima mi ha detto che tu non eri amico suo”. Antonino però gli fa notare il contrario e Luca dice: “Allora sono scemo io”.

Antonino Spinalbese poi informa Luca del fatto che Charlie gli avrebbe detto che Salatino sarebbe stato il suo mandante. Allora Luca dice: “Ha detto che tu mi manderesti per tastare il terreno”. Nelle scorse ore Luca Salatino ha polemizzato sul comportamento di Charlie Gnocchi. Lo chef riprende le ovvie Nomination dell’ultima puntata e accusa il comico di aver fatto un gioco scorretto chiamando il nome di Antonino: “Non puoi stare bene con una persona per una settimana e poi la chiami”. Charlie dice che l’amicizia non c’entra niente, il comico ribadisce di aver chiamato il giovane imprenditore per gli atteggiamenti burberi che aveva nei confronti di Nikita.

Tra Luca Salatino e Charlie Gnocchi i toni si levano e l’uno non è propenso ad ascoltare le ragioni dell’altro sovrapponendosi alla voce. “Prendo nota delle conseguenze”, Charlie dice mettendo in dubbio la possibilità di aver commesso un errore nel nominare Antonino e riflette sulla possibilità di aver creato una crepa nella loro amicizia. “Più che votarti, prendo un foglio e mi nomino” dice Luca, “Non puoi dire a una persona che gli vuoi bene e poi la nomini” ribadisce lo chef deluso dalla scelta del compagno, “Al tuo posto avrei votato una persona con cui ti legavi meno come George” Luca dichiara ma Charlie afferma di non essersi sentito in grado di nominare il giovane TikTok affermando che il suo non parlare, i suoi silenzi fanno molto più rumore di quelli che si espongono costantemente.

Il dibattito tra i due si interrompe tra opinioni contrastanti, i vip non sono riusciti a trovare un punto di incontro durante il loro acceso dibattito. Charlie si sente fedele e leale al pensiero che ha nei suoi confronti, Luca lo accusa di aver tradito la fiducia di un amico: come si evolverà il dibattito tra i due?











