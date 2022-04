Luca Salatino becca Matteo e Valeria dopo prima notte insieme/ “Dopo Uomini e Donne…”

Cos’è accaduto dopo la scelta di Matteo Ranieri a Uomini e Donne? I fan del programma che ieri hanno assistito alla caduta dei petali rossi sulla nuova coppia sono infatti curiosi di sapere se i due hanno trascorso la notte dopo la scelta insieme. La risposta è sì e a confermarlo è un video esclusivo pubblicato su Witty che ci mostra una sorpresa organizzata da Luca Salatino all’amico.

Luca ha infatti deciso di andare a bussare alla casetta in cui Matteo e Valeria hanno trascorso la notte insieme e di portare loro la colazione: “Dopo la scelta di Matteo ci siamo alzati un pochettino presto. Adesso abbiamo pensato di dargli il buongiorno e portargli la colazione, sempre che si svegliano perché non so che ora hanno fatto.” scherza lui prima di bussare alla porta.

Matteo e Valeria, com’è andata la prima notte insieme dopo Uomini e Donne? “Benissimo”

Ad aprire è Matteo, ancora in mutande e appena alzatosi dal letto. Il tempo di rivestirsi un attimo ed ecco che viene raggiunto poco dopo da Valeria Cardone, avvolta in una sexy vestaglia nera. “Com’è andata?” chiede Luca a Matteo, che replica: “Siamo stati benissimo. È come se arrivasse un picco di gioia, una felicità gigante perché sei soddisfatto, quando fai la scelta col cuore è così!” Valeria, dal canto suo, conferma: “Lui è dolcissimo!”, ammette riferendosi a Matteo. La notte, dunque, è andata molto bene: i due fanno colazione, poi l’attenzione si sposta su Luca e sulla sua scelta. Il tronista, però, sembra dover ancora chiarire alcune cose dentro di se.

