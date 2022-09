LUCA SALATINO AL GRANDE FRATELLO VIP/ “Soraia la mia donna”. E sulla carbonara…

Luca Salatino entra al Grande Fratello Vip: “Carbonara e Soraia!”

Luca Salatino entra nella Casa del Grande Fratello e fa subito impazzire tutti con il suo accento romano. Il concorrente, nel video, si dice particolarmente innamorato della sua Soraia, definendola “la mia donna”, e parlando del suo lavoro da chef ad Alfonso promette “mezze maniche con coda alla vaccinara”. Il suo ingresso nella villa è con Antonella Fiordelisi e proprio con lei scherza, promettendo che la aiuterà a cucinare. Questa, però, tranquillizza la sua fidanzata a casa: non c’è motivo di preoccuparsi! Parlando invece di carbonara, Alfonso lo provoca: “Ma ci va il guanciale o la pancetta?”, e dice poi allo chef che lui mette anche un pochino di panna. La risposta di Luca strappa applausi: “La panna la mettiamo sul gelato!”. (agg.)

Grande Fratello Vip, Luca Salatino da Uomini e Donne alla Casa

Luca Salatino è uno dei concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Per lui il mondo della tv non è nuovo: si tratta infatti di un ex tronista di Uomini e Donne, che ora prenderà parte al programma condotto da Alfonso Signorini. Proprio il conduttore lo ha voluto per partecipare alla settima edizione del reality. Ma chi è il ragazzo romano diventato famoso alla corte di Canale 5? Di professione è un cuoco, ma ha anche una grande passione per il pugilato.

Luca è arrivato nello studio di Uomini e Donne, partecipando al programma inizialmente come corteggiatore. Alla corte di Maria De Filippi era infatti arrivato per conoscere meglio Roberta, che poi ha preferito uscire con Samuele. Il giovane però aveva talmente tanto impressionato Maria che è rimasto in studio come tronista. Luca, infatti, è stato scelto per essere corteggiato, e in questo modo ha conosciuto il suo grande amore.

L’amore tra Luca Salatino e Soraia

Luca Salatino è nato a Roma ed è cresciuto nella Capitale: qui vive a Centocelle con la mamma. Le sue passioni sono due: il pugilato e la cucina. Dopo aver partecipato come corteggiatore a Uomini e Donne, Maria De Filippi ha deciso di offrirgli il trono. Come tronista, ha deciso di conoscere due ragazze: Lilli e Soraia, che all’inizio lo ha attratto molto fisicamente. È stata proprio lei la scelta del pugile romano. La ragazza vive a Como ma i due ne approfittano quando possibile per vedersi. Il concorrente del Grande Fratello Vip infatti lavora in un ristorante a Roma e più precisamente nella zona di Trastevere.

La storia d’amore tra Luca e Soraia procede nel migliore dei modi anche dopo l’uscita da Uomini e Donne e nonostante la distanza. Di recente, lo chef ha dedicato dolcissime parole alla fidanzata: “Non avrei mai pensato di trovare una persona come te al mio fianco… sei una parte del mio cuore. Tu già sai… Amare qualcuno non è solo un forte sentimento, è una scelta, una promessa, un impegno.” Adesso, per lui, si apre un nuovo capitolo all’interno della Casa più spiata d’Italia e Soraia è pronta a fare il tifo per lui.











