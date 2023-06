Luca Salatino chiude con la TV dopo il GF Vip e Uomini e Donne/ L’annuncio: “Da oggi…”

Luca Salatino lascia il mondo dello spettacolo e si dedica alla cucina: l’annuncio su Instagram

Dopo una tormentata avventura al Grande Fratello Vip, abbandonato per la mancanza dei suoi affetti – in primis della sua ormai ex fidanzata Soraia Ceruti -, Luca Salatino decide di abbandonare il mondo della TV e dello spettacolo per dedicarsi anima e corpo alla sua grande passione: la cucina.

Luca lo annuncia attraverso un post pubblicato su Instagram che svela il suo nuovo lavoro presso un rinomato ristorante di Roma: il Qvinto Restaurant. È stato proprio il profilo della struttura in questione ad annunciare l’assunzione nel suo staff di Salatino, con un post che trasuda grande stima nei confronti dell’ex tronista di Uomini e Donne.

Luca Salatino assunto nello staff di un noto ristorante di Roma

“Diamo il benvenuto allo Chef Luca Salatino, responsabile del reparto friggitoria.” si legge nel post del ristorante, affiancato ad una foto di Luca Salatino nei panni da cuoco. E ancora si legge: “Le radici e la tradizione sono i suoi punti di forza. E’ partito dai posti più impensabili fino ad essere menzionato fra le migliori carbonare su Gambero Rosso. In ogni preparazione cerca di raccontare un pezzo della sua storia, ha fatto tesoro di ogni minimo errore lavorando sempre con il sorriso. Ama pensare di trasmettere l’amore e la passione che ha per la cucina. Ingredienti fondamentali? Piatti poveri ma fatti con il cuore.” Una recensione ricca di ammirazione per Luca, che con questo nuovo impegno lavorativo saluta il mondo dello spettacolo.

