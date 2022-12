Luca Salatino choc, “Nella vita sono stato tradito tante volte”/ Fan sconvolti e…

Luca Salatino fa una rivelazione choc: “Sono stato tradito…”

Luca Salatino ha vissuto momenti complicati nella casa del Grande Fratello Vip. Le discussioni che lo hanno coinvolto lo hanno portato a rievocare momenti del passato che avrebbe voluto dimenticare. Confidandosi con Oriana Marzoli, Luca ammette di essersi sentito solo: “Mi sono sentito un po’ solo”, ammette aggiungendo di essere rimasto male di alcuni atteggiamenti dei suoi coinquilini. Riferendosi a Charlie, al quale era molto legato, Luca dichiara: “Mi si è rotto qualcosa, dentro di me si è creata una frattura che per ora non riesco a sistemare”. Luca non si aspettava di restare deluso da una delle persone a cui era più legato e questo lo ha portato a rivivere delusioni e momenti tristi del suo passato: “Nella mia vita sono stato tradito da tante persone, anche dal mio miglior amico”.

In fatto di amicizia, Luca non è stato molto fortunato e da bambino ha dovuto affrontare momenti di solitudine. a malattia della madre e le incomprensioni con compagni di scuola e amici di vecchia data sono state difficoltà difficili da superare e per questo Luca racconta di aver vissuto un periodo non facile. Proprio nel momento in cui ne avrebbe avuto più bisogno, Luca si è sentito solo con sé stesso: “Sul mio telefono non arrivava neanche un messaggio”. Grazie alla passione per lo sport e per la cucina, Luca racconta di essere riuscito a superare quel momento buio costruendo giorno dopo giorno il suo futuro da chef: “Per me la cucina è stata una conquista”.

Luca Salatino si chiarisce con Antonella Fiordelisi

Nelle scorse ore Luca Salatino ha avuto modo di confrontarsi con Antonella Fiordelisi. Il concorrente del Grande Fratello Vip l’aveva accusata di non averla difeso nelle discussioni che l’hanno coinvolto. Le aveva infatti spiegato che in quanto sua amica si sarebbe aspettato un maggiore supporto considerando il momento delicato che stava attraversando. Antonella avrebbe preferito invece andare da Charlie Gnocchi per sentire l’altra versione della storia.

Mentre sono in cortiletto a trascorrere la serata tra una chiacchiera e l’altra, Luca si scusa con Antonella per quanto accaduto e ammette di aver già superato la questione. “Per me è una cosa un po’ delicata” dice, spiegando di essersi dispiaciuto di averla vista spendere del tempo in compagnia di Charlie: “Magari stavi parlando bene di noi” aggiunge, ammettendo di aver commesso un errore a giudicare senza sapere. Dal canto suo Antonella è sicura di essere stata leale alla loro amicizia ed è convinta che se Luca avrà la possibilità di ascoltare le sue parole, non avrà più alcun dubbio su di lei e sull’affetto che li lega. “Io sono stata male” ammette, felice che Luca abbia fatto un passo verso di lei.

